Что предпочесть: свободу слова или безопасность?

В правительстве России размышляют над ужесточением требований к журналистам при освещении митингов и протестов

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В некоторых французских городах прошла волна протестов, в которых участвовали, в основном, журналисты. К фронде наших забугорных коллег подтолкнул новый законопроект «О глобальной безопасности», налагающий запрет на фотофиксацию действий полицейских, чтобы оградить их «физической и психологической неприкосновенностью».

Теперь журналисты и обычные граждане не смогут освещать поступки правоохранительных органов во время всевозможных протестов, а значит, невозможно станет определить, превышают ли они свои полномочия.

Для Франции — страны, ассоциирующейся со «свободой» во всех ее смыслах, такое табу считается перебором даже в эпоху расцвета терроризма. Словом, за нарушение данного закона европейцы готовы лишить свободы нарушителя на 1 год или выписать ему штраф в размере 45 тысяч евро.

Тем временем в российском правительстве тоже задумались об ужесточении требований к журналистам. Депутат Дмитрий Вяткин предложил скорректировать полномочия сотрудников СМИ во время освещения митингов и демонстраций. Законопроект налагает запрет на проведение журналистами агитаций, публичных обсуждений и участие в них, использование символики и других средств публичного выражения мнения, а также сокрытие отличительных знаков прессы.

Союз журналистов России намерен тщательно изучить инициативу депутата. Кроме того, глава СЖР Владимир Соловьёв надеется, что в Госдуме обсудят законопроект с журналистским сообществом, как это делалось ранее.

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