Открывая заседание, Амриева отметила, что граждане, которые в силу сложных жизненных обстоятельств не могут сами позаботиться о себе, особенно остро нуждаются в поддержке и помощи со стороны государства для обеспечения достойного проживания и решения актуальных проблем, с которыми они сталкиваются. В данном случае руководством республики ведется постоянный контроль и целенаправленная работа по поддержанию соответствующего жизненного уровня данной категории граждан.

Так, по словам министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекира Муталиева, на оказание государственной социальной помощи по части оплаты санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан в виде субвенций было выделено около 20 млн рублей из федерального бюджета.

«Нами заключен договор на 25 путевок для инвалидов и столько же для сопровождающих лиц на сумму около 2 млн рублей в санаторий «Лесная поляна» в Пятигорске и в санаторий имени С. М. Кирова в Кисловодске на 30 путевок стоимостью свыше 690 тыс. рублей. Всего в этом году на выделенные субвенции нами планируется приобрести 110 путевок на сумму порядка 3,4 млн рублей с оплатой проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно», — сообщил министр.

Вместе с тем Муталиев проинформировал участников совещания об имеющейся задолженности по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение.

«Мы направили ходатайство о выделении дополнительной субвенции на решение возникшей проблемы», — сообщил руководитель ведомства.

Обращаясь к представителям общественных организаций, вице-премьер также обратила внимание на факт мошенничества, связанного с получением путевок.

«Бывают случаи, когда абсолютно здоровые люди забирают путевки, предназначенные инвалидам. Прошу вас взять этот вопрос на особый контроль. Необходимо защитить действительно нуждающихся в лечении и довести до них положенный набор социальных услуг», — сказала Амриева.

По итогам совещания зампредом была поставлена задача проработать упомянутые проблемы в кратчайшие сроки.

«Мы должны сделать так, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не испытывали неудобств и смогли пройти полноценное лечение в санаториях. Создание благоприятных и комфортных условий здоровья и жизни этой категории граждан для нас одна из первостепенных задач», — заключила вице-премьер.