В работе совещания приняла участие заместитель министра здравоохранения Лида Газдиева. Необходимость проведения встречи в таком составе вызвана ситуацией, складывающейся с коронавирусной инфекцией в регионе.

Замминистра здравоохранения проинформировала присутствующих о том, что на сегодняшний день для снижения рисков очагового заражения проработаны схемы маршрутизации разных групп пациентов. Утверждена схема маршрутизации с подозрением на коронавирусную инфекцию. Определена работа службы скорой медицинской помощи.

Также она сообщила о подготовленных стационарах для больных с COVID-19, массовом тестировании, благодаря которому активно выявляются заболевшие на самых ранних стадиях заболевания. Диагностику проводят 6 лабораторий, всего проведено 79470 исследований.

«С 17 августа возобновлена диспансеризация, профилактические осмотры населения. Усилена дистанционная работа, посещения на дому лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. 2242 медицинских работника работают сегодня в системе здравоохранения с COVID-19», — сказала замминистра.

По ее словам, установлен режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Информация о данных мерах доведена до населения через СМИ и соцсети.

Кроме того, было отмечено, что на фоне стремительного развития пандемии республика, как и другие субъекты, столкнулась с нехваткой медицинского оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. В связи с этим из средств резервного фонда правительства РФ приобретено необходимое медицинское оборудование, создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Также Л. Газдиева проинформировала о том, что для профилактики новой коронавирусной инфекции в республику поступили 84 дозы вакцины. Первичную иммунизацию пройдут амбулаторные врачи.

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Например, когда человек чихает или кашляет рядом с вами, или когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста», то есть старше 60 лет, в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить здоровье.