Стоит отметить, что публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, предоставляющей возможность гражданам влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и являющейся важным средством муниципальной демократии. Публичные слушания — это не завершение процесса принятия решения и не способ непосредственного принятия решения: это способ промежуточных действий по подготовке итогового действия — принятия решения.

О деталях предстоящих слушаний газете «Ингушетия» рассказала заместитель управляющего отделением Мадина Газдиева.

— Мадина Магомедовна, скажите, какова необходимость в таких слушаниях?

— Для руководства отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ингушетии такие слушания давно стали традиционными в процессе подготовки к реализации каких-либо работ или мероприятий. Они проводятся в целях открытости в различных вопросах, стоящих перед нами. Например, капитального ремонта зданий, входящих в структуру отделения, планируемого строительства, реконструкции или покупки помещений для нужд ПФР. Заблаговременно оповещение о проведении общественных слушаний размещается на нашем сайте opfr. ri@mail. ru. адресные оповещения направляются в различные общественные организации, СМИ.

— О чем конкретно, 30 января хотите поговорить?

— На общественное обсуждение будут вынесены проект капитального ремонта помещений административного здания, в соответствии с распоряжением правления Пенсионного фонда России от 12 ноября 2014 года «О широком общественном обсуждении с гражданами и общественными организациями всех вопросов планируемого строительства и реконструкции на стадии проектирования объекта», а также, все обоснования необходимости проведения капитального ремонта помещений. К слову, при создании проекта обращалось внимание на численность пенсионеров, застрахованных лиц, которые будут обслуживаться в данном помещении, нормы площадей для организаций, ведущих прием населения, доступность для маломобильных групп населения.

Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным, решения по их результатам — рекомендательными для ОПФР по Ингушетии. Результаты публичных слушаний мы разместим на нашем сайте.

— Каковы цели и задачи организации публичных слушаний?

— Публичное слушание проводится в целях выявления общественного мнения по проекту капитального ремонта, перепланировки помещений, осуществления диалога с общественностью и общественными организациями, получения предложений по капитальному ремонту и перепланировке помещений от общественности и общественных организаций. После завершения обсуждения, принимается одно из следующих решений: одобрение проекта капитального ремонта, одобрение проекта с учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний или же, отклонение проекта. Решение принимается открытым голосованием путем подачи голоса «за», «против», «воздержался». Каждый из граждан, обладающий правом участия в публичных слушаниях, наделен одним голосом. Правом на участие в публичном слушании обладают граждане России, проживающие в данном регионе и достигнувшие ко дню проведения публичных слушаний 18-и летнего возраста.

Гражданам гарантируется изложение своего мнения по вопросу, проекта капитального ремонта, вынесенного на публичное слушание, как в устной, так и в письменной форме.

К участию в общественном слушании приглашаются представители Союза пенсионеров, Всероссийского общества инвалидов, профсоюзов, общественных организаций, работодателей малого, среднего и крупного бизнеса, организации, входящие в Общероссийский народный фронт, СМИ, представители местных органов власти, в том числе архитекторы муниципальных образований, чьи требования ПФР обязан учитывать при проектировании капитального ремонта.

На публичное слушание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Присутствующие и выступающие на публичном слушании не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, порочащие честь и достоинства других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, мешать нормальному ходу проведения публичного слушания.

При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний. В итоге, комиссия на основании протокола о проведении публичного слушания и с учетом полученных предложений и замечаний готовит заключение о результатах публичного слушания.

— Как вы готовитесь к слушаниям?

— Отдельным приказом создана организационная комиссия в составе, которую доверили возглавить мне, назначен ее секретарь — старший инженер по капремонту и строительству. В состав комиссии, также вошли, начальник административно-хозяйственного отдела, руководитель группы по взаимодействию со средствами массовой информации и главный специалист-эксперт этой группы. Обсуждение вопроса по капитальному ремонту начнется с моего доклада, затем выступят другие коллеги, которые кратко изложат основное содержание проекта, проинформируют собравшихся о предложениях и замечаниях, поступивших до начала публичных слушаний. Потом выступят приглашенные.

Особо отмечу, что до сих пор, подобные слушания проходили очень конструктивно, все соблюдали порядок, регламент публичных слушаний, собравшиеся уважительно относились друг к другу. Надеюсь, что и намеченные слушания пройдут в таком же ключе.