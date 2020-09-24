Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона, во всех школах проводятся открытые классные часы на тему «Мы вместе с Россией 250 лет». В библиотеках организованы тематические выставки, отражающие исторический этап становления Ингушетии и Российского государства, книжно-иллюстративные выставки, посвященные участию республики, ее лучших сыновей и дочерей в развитии страны, в том числе в области науки, спорта, культуры и образования. Также в общеобразовательных организациях проходят флешмобы, в которых юные патриоты с огромным энтузиазмом принимают участие.

Так, в школе № 4 сельского поселения Кантышево прошел флешмоб, в котором приняли участие первоклассники. Дети собрались на футбольном поле, выстроились с шариками в цвета российского триколора, исполнили танец, держа в руках флажки РФ и РИ, затем запустили в небо воздушные шары. Детьми были сделаны аппликации, разрисованы раскраски, исполнены гимны, а в конце флешмоба школьники выстроились в форме солярного знака.

С большим интересом прошла в школе № 6 г. Сунжа научно-практическая конференция, посвященная 250-летию единения Ингушетии с Россией. На суд жюри были представлены работы 12-ти десятиклассников. Ученики рассказывали о том, что с момента добровольного единения Ингушетии с Россией ингуши доказывали верность и преданность этой присяге, активно участвовали на различных фронтах в составе российских войск и в созидательных процессах. Так было и во время Великой Отечественной войны, когда ингуши показывали чудеса доблести и отваги, практически на всех фронтах войны, защищая нашу Родину. Достаточно вспомнить подвиг ингушей — защитников Брестской крепости, Сталинграда и Москвы, а также большую роль жителей Ингушетии в Малгобекской оборонительной операции. В каждой предметной секции определены победители, призёры и участники конференции.

Также интересно прошел тематический вечер «Мы вместе!» для учащихся 7-8 классов в библиотеке школы № 4 с. п. Троицкое. Ведущие мероприятия ознакомили детей с историей присоединения Ингушетии к Российской Федерации. Основное внимание учащихся было направлено на то, какую роль ингушский народ, наши предки, наше поколение играет в деле укрепления государства. На мероприятии прозвучали стихи известных поэтов, были исполнены песни о России, Ингушетии. В библиотеке была оформлена книжная выставка: «Единению Ингушетии с Россией 250 лет». В материалах выставки были представлены книги «История Ингушетии», «Ингушетия в Великой Отечественной войне».

Мероприятия, приуроченные к празднованию 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, вносят огромный вклад в пропаганду нравственных ценностей, патриотического воспитания молодежи, а также становятся стимулом для более глубокого изучения истории ингушского народа.