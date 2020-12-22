Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД, в ходе встречи, проходившей в формате круглого стола, обсуждались важные и актуальные вопросы, волнующие местную общественность. Собравшиеся говорили о необходимости наращивания профилактических мероприятий, направленных на противодействие наркомании, в особенности среди молодежи, поднималась злободневная тема нарушения правил дорожного движения с тяжкими последствиями, обсуждались повсеместные случаи административных и уголовных правонарушений в целом.

В начале мероприятия перед собравшимися выступил председатель общественного совета при МВД по Ингушетии Муса Гадиев. В своей речи оратор особо подчеркнул, что борьбу за снижение наркотизации в республике должны вести не только представители правопорядка, но и народные избранники, заседающие в депутатских корпусах муниципальных образований, депутаты Народного собрания.

По единодушному мнению участников круглого стола, для противодействия вовлечению молодёжи в преступную деятельность в настоящее время недопустимо ограничиваться только беседами в школах и других учебных заведениях. Необходимо на конкретных примерах показывать подросткам ущербность поведения молодых людей, избравших преступный путь и ставших наркозависимыми.

Представители органов внутренних дел не оставили без внимания и волнующие граждан вопросы, не относящиеся к сфере деятельности регионального МВД. Так, в порядке реагирования на вызвавшую массовую обеспокоенность местного населения проблему прекращения транспортного сообщения между горными сёлами Сунженского района с районным центром, руководством министерства внутренних дел направлены соответствующие обращения на имя премьер-министра Ингушетии и руководителя профильного министерства.

Закругляя разговор, собравшиеся подчеркнули значимость подобных встреч в интересах укрепления доверия между населением и правоохранительными органами. Добавим, что встреча имела целью укрепление взаимодействия между Министерством внутренних дел по республике и жителями республики, в целях формирования плодотворного диалога и обсуждения актуальных проблем, разрешение которых относится к компетенции МВД.