В заседании приняли участие начальник РОВД, главный врач Кантышевской больницы, начальник НРЭС, начальник «Назраньгаза», руководитель лесопожарного центра, начальник «МагРэс», начальник Назрановского лесхоза, начальник пожарно-спасательной части № 1, заместитель начальника ОНД по городу Назрань и Назрановскому району и главы сельских поселений.

В числе основных поднимался вопрос о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Назрановского района (гидранты, водоемы). По итогам обсуждения вопроса главам администраций сельских поселений района было рекомендовано провести ремонт имеющихся на их территории источников наружного противопожарного водоснабжения.

На особом контроле находится вопрос о соблюдении пожарной безопасности гражданами, в том числе при использовании газового оборудования и проведении профилактической работы с жителями района.

Еще одна из главных задач — обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждения ЧС в паводкоопасный период 2021 года. По итогам рассмотрения вопроса главам сельских администраций было предписано организовать работу по уточнению мест возможного затопления на подведомственных территориях; обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки; провести работы по очистке русел рек, мостов от заторов, мусора и других препятствий в соответствии с планом очистки русел рек на территории Назрановского района в 2021 году; уточнить вопросы первоочередного размещения и жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов возможного затопления.

Также был рассмотрен вопрос о мероприятиях в пожароопасный период 2021 года на территории Назрановского района. Заслушав вопрос, комиссия приняла следующее решение: главам администраций сельских поселений района и руководителям профильных служб организовать работы по уточнению пожароопасных лесных массивов; главам администраций населенных пунктов района организовать и провести работу по опашке населенных пунктов, объектов экономики, расположенных вблизи лесных массивов; запретить руководителям ГУП МСХ, КФХ и частным лицам проводить бесконтрольное сжигание сухой травы, проводить палы в сельскохозяйственных угодьях и т. д.

По всем рассматриваемым вопросам, сообщила администрация района, были приняты соответствующие решения и ответственным лицам даны поручения по их исполнению.