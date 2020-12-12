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Главенствующий нормативно-правовой акт

В Назрановском полку Росгвардии прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции России

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В библиотеке Назрановского полка войск национальной гвардии России прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Военнослужащие полка и территориального органа Росгвардии посетили выставку, ознакомились с последней редакцией Основного Закона страны и продемонстрировали свои знания.

Помощник начальника отделения по работе с личным составом управления капитан Алексей Мажеев рассказал посетителям мероприятия об истории создания Конституции России и о том, что в нашей стране основной закон был издан сразу в печатном виде. Позднее Национальным союзом каллиграфов России был создан единственный рукописный экземпляр, который хранится в современном музее каллиграфии в Москве.

Заместитель командира полка подполковник Александр Чкареули в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» подчеркнул, что Конституция Российской Федерации — главенствующий нормативно-правовой акт, в соответствии с которым должно быть выстроено все законодательство нашей страны.

— В нашем подразделении ведется постоянная работа по доведению до личного состава всех норм Конституции нашей страны, своевременному информированию о ее изменениях, а также использованию ее в законных интересах каждого росгвардейца — отметил он.

Напомним, что сегодня, 12 декабря Конституция России отметила 27-й день рождения. В этом году в нее внесли поправки, для реализации которых еще необходимо подготовить более сотни законопроектов.

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