Зампред правительства региона поздравила всех педагогических работников Ингушетии и зачитала приветственный адрес Главы республики Махмуд-Али Калиматова, в котором говорилось о первостепенной роли учителя в жизни и в становлении подрастающего поколения.

Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова, сообщила её пресс-служба, выступая с поздравительной речью, подчеркнула, что работа учителя требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости и терпения.

«Спасибо вам, дорогие педагоги, за ваш профессионализм, терпение, любовь к своему делу и детям. Пусть каждый новый день приносит вам радость от вашего благородного труда!» — отметила министр.

Официальная часть церемонии завершилась вручением медалей в связи с 250-летием единения Ингушетии с Россией заслуженным работникам системы образования.

В России 5 октября отмечают профессиональный праздник преподавателей и работников сферы образования — День учителя. В СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября, начиная с 1965 года. Решение установить точную дату — 5 октября — было принято в 1994 году. Тогда же в мире начали отмечать Всемирный день учителя, и дата общемирового праздника была выбрана не случайно. Именно 5 октября 1966 года ЮНЕСКО и Международной организацией труда (МОТ) был принят первый документ, регулирующий положение учителей, — Рекомендация «О положении учителей».

Исходя из повестки ЮНЕСКО, Всемирный день учителя учрежден для того, чтобы «сосредоточиться на оценке и совершенствовании педагогов и чтобы предоставить возможность рассмотреть вопросы и проблемы, связанные с учителями и преподаванием в целом». Кроме того, поздравления учителей являются своего рода поддержкой и благодарностью за их неоценимый труд в передаче знаний следующим поколениям.

Несмотря на то, что Всемирный день учителя закрепил за собой определенную дату, многие страны мира отмечают его не 5 октября и со своими особенностями. Например, в Австралии учителей традиционно поздравляют в последнюю пятницу октября, в Албании — 8 марта, в Индии — 5 сентября, в Турции — 24 ноября.

В России это один из самых известных и любимых профессиональных праздников. В этот день принято дарить главным проводникам на пути образования цветы, конфеты и подарки, можно также придумать коллективное оригинальное поздравление. Подарить можно и чай или кофе, сертификат в магазин, книги или энциклопедии, сувенирную фотографию с учениками на память, а также не забыть поблагодарить учителя от всего сердца.

«Все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», — сказано в сегодняшнем поздравлении главы государства Владимира Путина.