В чем его суть, спросите? В общем, так: учащиеся общеобразовательных учреждений республики, в которых работают кружки журналистов «засыпают» экспертов из числа известных журналистов, представителей органов власти, общественников и т. д. вопросами на разную тематику.

Среди экспертов находились главный редактор газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков, и. о. обязанности начальника управления внутренней политики администрации Главы и правительства республики Тамара Мальсагова, директор филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия» Берс Евлоев, заместитель министра образования и науки региона Зарема Падиева, заместитель руководителя Миннаца Руслан Мизиев. Эти люди и должны были определить наиболее интересные вопросы ребят, связанные, прежде всего с актуальностью «текущего дня» и, выявить самые важные из них. За них юные журналисты и получили призы.

Открывая пресс-конференцию, Тамара Мальсагова озвучила приветственный адрес Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Рад приветствовать вас на мероприятии, которое объединяет ярких, активных и талантливых молодых людей, — говорилось в послании руководителя субъекта федерации. — Искренне желаю вам успешно провести пресс-конференцию и, сожалею, что лично не могу на ней присутствовать. Однако, я уверен, что она пройдет на высоком уровне, потому что рядом с вами находятся ваши наставники — профессионалы своего дела, которые поделятся с вами своим опытом».

Особо хочется отметить труд идейного вдохновителя данного мероприятия, журналистки ГТРК «Ингушетия», автора популярного школьного проекта «От 17 и младше» Заремы Оздоевой, которая не отчаялась видеть в журналистской профессии «прошлое, настоящее и будущее».

— Конечно же, журналистика — это вечная тема, такая же как «жизнь и смерть» — говорит она. — Вы не представляете, сколько у нас одаренных детишек, которые ставят перед собой и обществом вопросы, на которые необходимо находить ответы здесь и сейчас. И эта проблема решается с помощью журналистики. Касательно сегодняшнего мероприятия, то вопросы экспертам подготовили 45 юных журналистов из разных кружков и студий, представляющих многие общеобразовательные учреждения республики. В них учатся и ребята, представляющие разные сообщества, такие как юнармейцы, российское движение школьников и т. д. Мы подготовили и главный, переходящий приз — Цветик-семицветик, своего рода — символ надежды. Вообще, журналистская деятельность по подготовке молодых кадров в т. ч. и на нашем телевидении у нас поставлена основательно. В следующем году, это мероприятие мы намерены провести в городе воинской славы Малгобеке. А потом, постараемся поднять его до межрегионального уровня.

Остается добавить, что прошедшая пресс-конференция в прямом смысле слова соответствовала известной мудрости «главное — не победа, а участие». Тем не менее, эксперты определили авторов наиболее важных вопросов, прозвучавших в их адрес и, заставивших задуматься над ответами: это ребята из Назрани — школы-лицея и местной гимназии.