Благотворительность

Благородное дело

В Назрани прошла благотворительная акция по раздаче саг1а нуждающимся

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В Назрани прошла масштабная благотворительная акция, приуроченная к 77-ой годовщине депортации ингушского народа. Организована она была по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на средства Национального фонда развития Республики Ингушетия.

Около 400 малоимущих и нуждающихся семей во всех округах Назрани — Центральном, Альтиевском, Гамурзиевском и Насыр-Кортском — получили саг1а. Некоторым нуждающимся семьям раздали продуктовые наборы для чтения мовлида в кругу семьи, предоставленные Миннацем Ингушетии. Кроме того, к этому благородному делу подключился и меценат, пожелавший остаться инкогнито: он прислал мясо КРС жителям Назрани.

В адресной раздаче саг1а приняли участие работники всех округов города, а также представители молодёжного совета Назрани.

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