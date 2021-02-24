Около 400 малоимущих и нуждающихся семей во всех округах Назрани — Центральном, Альтиевском, Гамурзиевском и Насыр-Кортском — получили саг1а. Некоторым нуждающимся семьям раздали продуктовые наборы для чтения мовлида в кругу семьи, предоставленные Миннацем Ингушетии. Кроме того, к этому благородному делу подключился и меценат, пожелавший остаться инкогнито: он прислал мясо КРС жителям Назрани.

В адресной раздаче саг1а приняли участие работники всех округов города, а также представители молодёжного совета Назрани.