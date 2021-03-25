Открывая форум, секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя правительства Ингушетии Михаил Илезов поблагодарил собравшихся за участие в форуме, отметив важность осуществления в республике именно данных проектов.

— Основным приоритетным направлением проектов партии «Единая Россия» является благополучие людей и обеспечение достатка в российских семьях, как в социальной сфере, так и общественной деятельности, — подчеркнул в своей речи Илезов. — Всего по линии партии реализуется 15 проектов. Сегодня на форуме мы обсудим одни из наиболее актуальных для нашей республики проектов, это «Крепкая семья» и «Старшее поколение». Также мы запланировали еще четыре мероприятия в таком же формате для обсуждения реализации не менее важных проектов и принятия коллективного решения по актуальным и важным вопросам для жителей нашей республики.

По словам Илезова, проект «Крепкая семья» направлен на защиту семейных ценностей, укрепление и пропаганду крепкой социально развитой, патриотической семьи. «Старшее поколение» — это помощь в адаптации к современным обстоятельствам, связь между поколениями, уважительное отношение к людям старшего поколения, повышение информационной грамотности людей пенсионного возраста.

— Наша основная цель — организовать работу так, чтобы реализация этих и других проектов была максимально ориентирована на интересы жителей республики, — сказал оратор. — Необходимо изучить и при возможности предложить меры, которые наиболее подходят для нашего региона.

Далее он предложил приступить к более детальному обсуждению двух озвученных проектов.

Координатор проекта «Старшее поколение», председатель общественного совета при МВД Ингушетии Муса Гадиев рассказал о необходимости приобщить представителей старшего поколения к технологическим новшествам.

— Пожилые люди заинтересованы в освоении навыков работы с электронными устройствами, такими как компьютер, смартфон, планшет, их интересуют возможности интернета, они стремятся использовать эти навыки и умения в деле, — отметил докладчик. — С каждым годом количество людей, достигших пенсионного возраста, в России увеличивается наряду с продолжительностью жизни. Некоторые поставленные задачи требуют повышенного внимания. В их числе ликвидация очередей и повышение качества и доступности медицинских и социальных услуг, создание комфортных условий для трудовой занятости людей старшего поколения, обеспечение доступа к образовательным программам и проектам.

В этих условиях главной задачей проекта является разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан. Данный проект предусматривает создание целостной системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего возраста, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь. Пожилые люди должны идти в ногу со временем, а самое главное, они должны ощущать жизненный комфорт независимо от места жительства, чувствовать себя дома в любой точке нашей страны.

В рамках проекта будет обеспечен контроль развития стационарозамещающих технологий и сокращения очередности в стационарные организации социального обслуживания, а также обучение компьютерной грамотности. Его цель — сделать жизнь людей «серебряного возраста» качественной и комфортной.

Федеральный проект направлен на улучшение благополучия граждан пенсионного возраста, на укрепление семейных и межпоколенных связей и ориентирован на уважительное отношение к категории пожилых людей, вовлечение в движение «серебряное волонтерство». Ведь сегодня число пожилых людей в России — это практически четверть населения, к концу десятилетия наша страна должна войти в группу 80+ (перечень стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет). Для здорового и активного долголетия должны создаваться все необходимые условия.

«Единая Россия» с большим вниманием относится к работе «серебряных волонтеров». Так, под эгидой партии «Единая Россия» в 75 регионах нашей страны действуют команды «серебряных волонтеров». Как координатор проекта «Старшее поколение», считаю необходимым чтобы наша республика в текущем году тоже присоединилась к этим регионам. Ведь сегодня можно говорить о «серебряном волонтерстве» как об одном из плодотворных направлений добровольческого движения, благодаря которому возникают и развиваются новые и всегда востребованные его виды.

«Серебряное волонтерство» будет иметь двойной социальный эффект. Оно в равной степени важно как для общества, так и для самих пожилых людей. Ведь волонтерство станет делом, благодаря которому они смогут применить свой профессиональный опыт, оставаться востребованными, вести активный образ жизни, найти новых друзей и единомышленников. Поэтому нам следует не просто быть благодарными за их труд, но и помогать им чувствовать себя «в строю», поощрять это движение, оказывая ему необходимую поддержку.

Забота о старшем поколении, взаимопомощь и поддержка — главный признак развитого, современного общества. Наш проект направлен на то, чтобы сделать жизнь старшего поколения более продолжительной, более интересной и насыщенной. Этого возможно достичь только тесно взаимодействуя со сферами здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта.

Подводя итог своего выступления, Гадиев отметил, что уважение к старшему поколению и забота о нем — это традиция нашего народа, которую мы обязаны сберечь, а реализация проекта для повышения качества жизни людей старшего поколения — важная часть работы партии «Единая Россия».

О реализации регионального проекта «Старшее поколение» перед аудиторией выступил координатор данного проекта, начальник соцотдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев.

Докладчик сообщил, что Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии является координирующим органом исполнительной власти республики по реализации региональных проектов, входящих в национальный проект «Демография». Одним из этих проектов и является проект «Старшее поколение», который предусматривает разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

— Целью регионального проекта «Старшее поколение» является содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, ликвидация очередности в них путем строительства и реконструкции стационарных организаций социального обслуживания, — рассказал Гулиев. — Все эти мероприятия направлены на создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельских местностях, в медицинские организации республики.

В период пандемии с 15 октября по 19 декабря 2020 года мобильными бригадами центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов было доставлено 255 лиц старше 65 лет в медицинские организации для обследования, включая сбор анализов, флюорографию, рентген легких, кардиограмму, осмотр врачей.

В 2020 году в рамках данного проекта осуществлено строительство спального корпуса для Республиканского социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов — Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Коечный фонд данного учреждения расширился до 80 койко-мест, тем самым с этого года учреждение сможет увеличить численность получателей социально-оздоровительных услуг почти в 2,5 раза.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» на территории республики запланировано строительство 5 комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в следующих населенных пунктах республики: в Малгобеке (Малгобекском районе) на 2022 год (145 млн 141,2 тыс. руб.); в Карабулаке на 2023 год (166 млн 225,9 тыс. руб.); в с. п. Экажево на 2023 год (166 млн 225,9 тыс. руб.); в Назрани на 2024 год (174 млн 038,6 тыс. руб.); в Сунже на 2024 год (174 млн 038,6 тыс. руб.).

По мнению Гулиева, строительство данных центров позволит создать надлежащие условия для социального обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе получить социальные услуги в соответствии с нуждаемостью в форме социального обслуживания на дому, полустационарного и стационарного обслуживания.

Выступила на встрече и советник Главы Республики Ингушетия Тамара Мальсагова.

— Проект «Старшее поколение» является составной частью национального проекта «Демография», который призван содействовать активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества и обеспечить достойное качество жизни, — отметила она в своей речи. — И не только это. Мы должны сделать всё, чтобы наше старшее поколение как можно дольше оставалось активными, здоровыми, имело возможность быть востребованным, и чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась к походам к врачам, а была насыщенной.

В ингушской семье, да и на Кавказе в целом, представители старшего поколения в семье и обществе всегда играли важную роль. Это обстоятельство обязывает нас через старшее поколение каждого поддерживать авторитет рода, фамилии. Роль старшего в жизни семьи и общества всячески старались подчеркнуть, чтобы старики не чувствовали себя лишними. Пожилые люди пользуются непререкаемым авторитетом. К старцу обращаются за советом, даже если в этом нет потребности, чтобы показать: его опыт нужен людям. Более того они являются носителями традиционных норм — духовных, моральных, этических ценностей.

Осознание своей востребованности и значимости в роли пожилых людей обеспечивает им психологический комфорт, сохраняет за ними часть реальной власти в кругу семьи, родственников, в общине, обусловливает лучшие бытовые условия, питание и уход. Сочетание всех этих факторов воздействует, в том числе и на увеличение продолжительности жизни. Это общая картина жизни.

Но есть и другая сторона медали. А так ли всё благополучно в этом древнем социуме? Есть ли проблемы в их жизни? Да есть. Наши старики болеют, многие жалуются на маленькую пенсию, на дорогие лекарства, на отсутствие санаторных путевок для лечения, для отдыха. Наши старики тяжело переносят, когда тревожат их с насиженных мест. Мы знаем, что люди «золотого» возраста на протяжении всей жизни обычно не меняют ни своего места жительства, ни характера трудовой деятельности.

Заслушав выступления коллег, опираясь на партийный проект, учитывая перечисленные особенности и свои интересы, предлагаю следующие инициативы. Во-первых, Министерству труда и социального развития региона провести мониторинг социальной составляющей наших стариков и людей пожилого возраста, а также оставшихся без попечения близких, родных. Во-вторых, уточнить количество очередников на улучшение жилищных условий. В-третьих, уточнить количество людей пожилого возраста, нуждающихся в долговременном уходе, включающем комплекс мер, призванных обеспечить человеку в старости достойные условия жизни вне зависимости от состояния его здоровья и семейного положения и материальных возможностей. В-четвертых, внедрить профессиональные практики в сельской местности.

Что это значит? Создание условий для посильной трудовой занятости пожилых людей, расширение доступа к образовательным программам. В социальном пространстве села особенность профессиональных практик врача, педагога, юриста усиливается за счет отсутствия, как правило, специалистов поблизости, то есть когда пожилой человек лишен возможности решить свои проблемы, касающиеся пенсий, пособий, юридической поддержки, помощи квалифицированного врача.

Я понимаю, что в республике нет рабочих мест, чтобы предоставлять дополнительные заработки пенсионерам и людям пожилого возраста, желающим еще принести пользу обществу. Например, в сельской местности, где концентрация медицинских учреждений радикально менее значительна, профессионализм врача для сельского сообщества просто необходим как спасительный. Почему? В селе имеется только один фельдшерский пункт или станция. А бывают случаи, когда решение, лечение необходимо принимать срочно. И если на селе есть врачи-пенсионеры, это хороший выход.

То же самое с учителями. Хороший педагог востребован всегда. На селе возникают проблемы у многодетных семей при обучении школах, когда родители не могут себе позволить тратить семейный бюджет на репетитора. Если в семье 5-7 детей, это составляет 30-40 тысяч в месяц и 300 тысяч в учебный год! Где взять такие деньги?

Через наш партийный проект можно гораздо дешевле решить эти вопросы, то есть под профессиональными практиками понимается профессиональные знания и умение профильных специалистов, находящихся в статусе трудоспособного пенсионера и пожилого человека, применить за умеренное поощрение свои знания на селе. Это может быть путёвка в санаторий, денежное поощрение, решение социальных проблем в семье, приобретение стройматериалов и т. д. Такие специалисты в сельской местности могут выступать экспертами в своих профессиях, быть волонтерами на селе, помогать молодым специалистам, да и сами могут поучиться у них.

Отсюда вытекает пятый пункт предложений — инициатива «серебряного» волонтерства. Речь идет о создании волонтерского сообщества из числа пожилых, креативных людей, способных обучать желающих профессиям, свойственным нашему менталитету, проводить мастер-классы. В-шестых, нужно уточнить количество пенсионеров-профессионалов от 65 и до 80 лет, способных применить свои знания на селе.

Почему эти вопросы я ставлю как обязательные? Президент России Владимир Владимирович Путин в прошлогоднем Послании сделал особый акцент на партийном проекте «Старшее поколение». Также и в майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» есть отдельная строчка о разработке и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Надеюсь, что озвученные инициативы, если и не все, заслуживают внимания, поскольку возраст активного долголетия сегодня увеличился, необходимо делать всё возможное, чтобы люди старшего поколения жили как можно дольше полноценной активной жизнью, и чтобы задача решалась комплексно и как можно более эффективно.