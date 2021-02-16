— Противопожарная пропаганда — это целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое любыми возможными способами, — говорит начальник отдела по делам ГО и ЧС г. Назрани Багаудин Мальсагов. — Безусловно, ваши коллеги — представители средств массовой информации, больше, чем кто-либо, являются нашими помощниками в этом деле.

Отметим, что сегодня работа по пропаганде пожарной безопасности в Назрани с утра ведется среди жителей так называемого старого массива города, а также новостроек (за каналом) с участием газовиков, энергетиков, представителей отдела ГО и ЧС Назрани, Альтиевского административного округа города и Госпожарнадзора.