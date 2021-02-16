Пожарная безопасность

Вовремя упреждая беду

В Назрани продолжается работа по пропаганде пожарной безопасности

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Газета «Ингушетия» днями сообщала уже о ведущейся в крупнейшем населенном пункте республики активной работе по информированию граждан о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности. С учетом того, что нынешняя зима явно не отличается «температурной» предсказуемостью (как, впрочем, и все зимы последнего десятилетия), можно предположить, что наши граждане начнут экспериментировать с оборудованием по обогреву своих жилищ. А это — потенциальная угроза их жизням и здоровью.

— Противопожарная пропаганда — это целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое любыми возможными способами, — говорит начальник отдела по делам ГО и ЧС г. Назрани Багаудин Мальсагов. — Безусловно, ваши коллеги — представители средств массовой информации, больше, чем кто-либо, являются нашими помощниками в этом деле.

Отметим, что сегодня работа по пропаганде пожарной безопасности в Назрани с утра ведется среди жителей так называемого старого массива города, а также новостроек (за каналом) с участием газовиков, энергетиков, представителей отдела ГО и ЧС Назрани, Альтиевского административного округа города и Госпожарнадзора.

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