Шаг в укреплении социальной стабильности
В Насыр-Кортском округе Назрани ввели в строй еще один детсад
В Назрани полностью завершилось строительство детского сада на 220 мест, реализованное в рамках национального проекта «Демография». Об этом газете «Ингушетия» сообщил градоначальник Урусхан Евлоев.
«Строительство детских дошкольных учреждений является важным шагом в укреплении социальной стабильности в нашей республике, — признался мэр культурной столицы Ингушетии. — И очень приятно, что в этом направлении наш город являет собой пример для остальных муниципальных образований. Еще один детсад построен в Насыр-Кортском административном округе на улице Весенней».
Жители Насыр-Корта искренне выразили благодарность за его строительство. В саду созданы все условия для развития детей. Территория сада огорожена, есть детские площадки, построенные по современным дизайнам, там имеется весь необходимый инвентарь.
«Дети, пусть это и избитая фраза, — наше будущее. Главная наша цель — предоставить малышам возможности для образования и всестороннего развития», — отметил Урусхан Евлоев.
Добавим, что местные общественники считают, что ввод в эксплуатацию данного объекта позволит разгрузить уже существующие детские сады и создаст более комфортные условия как для родителей, так и для развития детей.