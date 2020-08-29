«Ключевая задача — это, безусловно, работа над проектом закона о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, который должен быть внесен в парламент в установленный законом срок совместно с законопроектом о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия», — подчеркнул спикер.

Также было отмечена необходимость развития института парламентских слушаний, который позволяет осуществлять обратную связь с жителями республики, видеть проблемы законодательства и иметь возможность его совершенствовать.

«Хотелось бы, чтобы у вас было понимание, что мы работаем на конечный результат. А это значит — повышение качества законотворческой работы, следовательно — повышение качества жизни жителей республики. Желаю всем плодотворной работы!», — завершил свою речь Яндиев.

Затем спикер поздравил победителей региональной Олимпиады по истории и праву, которая была проведена в стенах Народного собрания в рамках сотрудничества и партнерских отношений с Саратовской государственной юридической академией (СГЮА).

В целом в региональной Олимпиаде приняли участие более 100 учащихся 10-11 классов образовательных учреждений республики.

Примечательно, что победители и призеры Олимпиады получают три дополнительных балла при поступлении в Институт законотворчества Саратовской государственной юридической академии.

После торжественной части законодатели продолжили работу по повестке дня заседания.

По итогам обсуждения процедуру первого чтения прошел проект регионального закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Ингушетия «О транспортном налоге Республики Ингушетия», разработанный Минфином финансов в рамках реализации мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов республиканского бюджета и сокращения госдолга.

С актуальным проектом закона республики «О внесении изменения в статью 19 Закона Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия», касающегося бесплатного горячего питания, выступила министр образования Эсет Бокова.

Докладчик отметила, что законопроект разработан в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 47-ФЗ, предусматривающей обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством страны.

Руководитель ведомства уточнила, что организация питания в школе обязательно должна соответствовать требованиям СанПиН, которым, к сожалению, отвечают не все школы республики.

Также Бокова представила проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», подготовленный в целях приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

Оба законопроекта были приняты в первом чтении.

Решением депутатов были внесены изменения в регламент Народного собрания, дополнив его главой о порядке дистанционного проведения заседаний законодательного собрания.

Речь идет о том, что в условиях чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории республики ограничительных мероприятий (карантина или самоизоляции) заседания Народного Собрания могут проводиться в дистанционной форме с использованием систем видеоконференцсвязи.

При обсуждении вопроса о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в регионе, депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Цечоева Ибрагима Курейшиевича.

Цечоев с марта по декабрь 2003 года состоял в должности юрист-консультант ООО «Горизонт». С декабря 2003 года по сентябрь 2007 года последовательно занимал должности следователя прокуратуры Карабулака, старшего следователя той же прокуратуры, помощника прокурора Назрановского района, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел республиканской прокуратуры.

С сентября 2007 года по январь 2011 года состоял в должности руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СКР при прокуратуре РФ по республике. С января 2011 года по настоящее время состоял в должности руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СУСКР, имеет звание — полковник юстиции.

В целом парламентарии рассмотрели восемь республиканских законопроектов и более двадцати законодательных инициатив Президента России, ФС РФ, федерального правительства и законодательных собраний субъектов страны.