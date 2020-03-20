Коронавирус

Роспотребнадзор дал рекомендации

В надзорном ведомстве России озвучили меры против распространения коронавируса

0

Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому, для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше. Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем.

«Гражданам, у которых был контакт с больными, или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находились в странах, неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире», — сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Что это значит?

— Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

— по возможности находиться в отдельной комнате;

— пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

— приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

— исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

— использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать во время карантина?

— Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

— регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим и дезинфицирующим эффектом.

Что делать с мусором?

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на период карантина?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар.

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на десятый день карантина.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Каникулы могут затянуться: как обратить их на пользу школьника
Муниципалитеты Ингушетии накажут за загрязнение окружающей среды
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям
В Ингушетии запустили производство масок от коронавируса для пациентов реабилитационного центра
Минобрнауки Ингушетии запустило «горячую линию» по вопросам дистанционного обучения
Администрацией Назрановского района оказана материальная помощь малоимущей семье
Мэр Назрани обсудил с жителями переселяемых домов их требования
«Съесть слона»: на Первом канале состоится премьера документальной лирической комедии об актерах с синдромом Дауна
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
По указанию Главы Ингушетии в Карабулаке реализуется мука регионального мукомольного комбината

Главное

Яндекс.Метрика

 