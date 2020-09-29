Поспособствовал приезду в республику своего друга и университетского товарища из братской Карачаево-Черкесии главный челюстно-лицевой хирург Минздрава Ингушетии Арсамак Евлоев.

«С 6 октября Эльдар Мамижев будет проводить отбор, осмотр онкоурологических пациентов в Центре челюстно-лицевой хирургии. Есть договор, что до конца текущего года он сможет принять у себя в Санкт-Петербурге в онкоурологическом отделении около 30 человек из Ингушетии. Все жители республики будут обслужены там по медицинскому страховому полису, бесплатно. В день прибытия будет проходить госпитализация. Все анализы будут взяты бесплатно. Это благотворительная акция», — подчеркнул Арсамак Евлоев.

Напомним, Эльдар Мухамедович Мамижев работает с пациентами с жалобами на болезненное мочеиспускание и боли в нижней части живота. Как специалист-уролог, в данном вопросе Эльдар Мухамедович обладает высоким профессионализмом, а потому сможет не только выписать длительное лечение, но и дать советы относительно частичного ослабления симптомов, если это возможно.

Обладая знаниями во многих областях науки и необходимым опытом работы в данной сфере, он также практикует как онколог.

Эльдар Мамижев охарактеризовал себя как порядочный профессионал в своей специальности, знающий и любящий свою работу. Благодаря хорошему подходу и опыту работы, доктор помогает людям оперативно возвратиться к привычному ритму и образу жизни. Также Эльдар Мухамедович принимает пациентов со стандартными и нестандартными формами недугов.

Действенный план, правильно выстроенная работа и индивидуальный подход к пациенту — основные успехи специалиста в борьбе с болезнью.