Одним из самых известных способов стал телефонный вид мошенничества. Мобильные сети предоставляют телефонным мошенникам особенно широкое поле деятельности, ведь мобильность оборудования заметно облегчает заметание следов и уклонение от ответственности, а наличие современных услуг вроде перевода звонка открывает дополнительные лазейки. В сфере мобильной связи интеллект и фантазия мошенников работают на максимальных оборотах.

Сколько бы предупреждений и сюжетов ни выходило в СМИ с подробным описанием методики работы мошенников — данная тема все же остается актуальной и, как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все.

В основном львиная доля всех мошеннических действий начинается со звонка и направлена на самых доверчивых граждан, а именно — пожилых людей, которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось.

Так, сотрудники МВД России по Ингушетии опубликовали на официальном сайте основные схемы обмана.

Потенциальная жертва

Используя мобильный телефон, мошенник звонит потенциальной жертве на стационарный или мобильный телефон и, представившись родственником или знакомым, взволнованным голосом сообщает о том, что он задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения, но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Как правило, деньги требуется отправить «Блиц-переводом», перевести на счет мобильного телефона либо отдать знакомому лжеполицейского. Мошенник может работать один, без соучастников, умело разыгрывая все роли.

Цель мошенников — заставить вас передать свои денежные средства «добровольно». Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и отлично знают психологию. Они используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство — желание получить доступ к SMS и звонкам других людей. Для этого используются различные схемы мошенничества.

В качестве наиболее распространенных схем телефонного мошенничества можно выделить следующие:

— «оператор» звонит лично вам и сообщает о проблемах с вашим счетом и на предложенный номер предлагает отправить SMS;

— на телефон приходит SMS с незнакомого номера: «Привет, как дела?» Разговорчивый абонент может продлить переписку вплоть до отрицательного баланса;

— абоненту звонит молодой человек и объясняет, что случайно положил деньги не на свой счет, а на его. Настойчиво, но вежливо, мошенник будет упрашивать перевести ему такую же сумму денег;

— на улице подходит незнакомец и просит позвонить с вашего телефона. Злоумышленник звонит с него на платные номера;

— абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопытства перезванивает. Но платит за это соединение гораздо больше чем обычно;

— абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом все объясню»;

— абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании оператора, но чтобы его забрать, необходимо купить карту оплаты. После этого абонента якобы переводят на автоматическую систему пополнения счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и переводят деньги на свой счет;

— мошенник звонит по телефону, представляясь родственником абонента, и сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и просит перевести деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Кроме того, участились случаи мошенничеств с использованием услуги «Мобильный банк», позволяющей управлять счетами через мобильное устройство. Данная услуга «привязывает» банковский счет к номеру телефона клиента банка. Мошеннические действия в отношении последних возможны в случае смены ими номера телефона без переоформления услуги «Мобильный банк». Поэтому гражданам необходимо помнить, что при смене номера телефона необходимо уведомить об этом сотрудников банка, то есть данная услуга должна быть установлена на действующий номер телефона.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества — немедленно позвоните в полицию! Телефон дежурной части: «02» (с мобильного — 112), телефон доверия: 8 (8734) 55-04-99.

P. S. Если вы хотите пожертвовать деньги на доброе дело, заранее изучите, какие компании либо организации занимаются благотворительностью всерьез, и жертвуйте им напрямую. В этом случае вы можете быть уверены, что деньги пойдут на благородную цель, а если вы захотите, вам представят все документы, подтверждающие траты.

Подводя итог, скажем: в большинстве случаев обмана можно избежать, если воспринимать информацию критически, не торопиться и не следовать указаниям людей, которых вы не знаете, даже если они назвались сотрудниками банка или специалистами в какой-либо сфере.