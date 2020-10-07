Об этих и многих других видах мошенничества в интернете МВД Ингушетии рассказало в специальной памятке, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения. Помните, что упоминание вашего имени на интернет-сайте не является подтверждением добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или так называемые «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы что -то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью интернет-магазинов и сайтов по продаже авиабилетов. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего — необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов — обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня — дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Заметно участились случаи рассылки СМС-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, иногда абонента просят позвонить или отправить СМС на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты — это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, если вы получили СМС-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в СМС-уведомлении, за это может взиматься дополнительная плата.

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через интернет удобно. Вам не нужно никуда ехать и стоять в очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачиваете билет и получаете его спустя несколько секунд. Сегодня многие люди выбирают именно такой способ приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оставить данную сферу без внимания. За последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов. Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, некоторые узнают о том, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс на новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов через интернет. Воспользуйтесь услугами интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС-сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или какой-нибудь программы, не спешите открывать её. Перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправлено вам сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного телефона без его ведома. Если отправитель вам не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусного программного обеспечения на мобильное устройство — это не прихоть, а мера, позволяющая повысить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются различными программами для обмена сообщениями и имеют аккаунты в социальных сетях. Для многих общение в сети стало настолько привычным, что практически полностью заменило непосредственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно проводить сложные технические мероприятия для получения доступа к персональным данным, люди охотно делятся ими сами. Размещая детальные сведения о себе в социальных сетях, пользователи доверяют их тысячам людей, далеко не все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Поэтому не следует раскрывать малознакомому человеку такие подробности вашей жизни, которые могут быть использованы во вред. Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью.

Справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в интернете

Покупки через интернет — это без сомнения очень удобно. Сфера интернет-услуг расширяется, доходы сетевых ритейлеров растут, а люди все чаще предпочитают заказ товаров в сети походам по магазинам. Однако удобство интернет-технологий распространяется не только на продавцов и покупателей. Мошенники также по достоинству оценили новые формы торговли и активно используют их своих целях.

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, мы рекомендуем вам обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.

На что следует обратить внимание? Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

На что следует обратить внимание? Учитывайте риски при совершении интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. Если вы решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги продавца в платежных системах.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.

На что следует обратить внимание? Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность.

На что следует обратить внимание? Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которой вы ничего не знаете. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше, злоумышленники могут прятать негативные отзывы за десятками фальшивых положительных оценок. В случае совершения покупок посредством электронных досок объявлений посмотрите историю сделок продавца и ознакомьтесь с его рейтингом, многие торговые площадки предлагают подобную услугу.

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной.

На что следует обратить внимание? Создание интернет-магазина — дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес — дело нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок в только что открывшихся интернет-магазинах.

6. Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению.

На что следует обратить внимание? Внимательно прочитайте описание товара и сравните его с описаниями на других интернет-ресурсах.

7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия.

На что следует обратить внимание? Злоумышленники часто используют временной фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяйте платежную информацию и при наличии любых сомнений откладывайте сделку.

8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие.

На что следует обратить внимание? Помните, что при современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда. Данное изображение никаким образом не может подтверждать личность лица, направившего его вам.

Вывод

Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки.

Если под их описание подходят два или более признака, мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.