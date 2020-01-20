Мошенники редко используют недостатки в защищенности смартфонов, планшетов и компьютеров. В основном преступники применяют схему с использованием психологических приемов. Например, они звонят жертвам и представляются сотрудниками банка. Затем сами граждане дают им личные данные и коды доступа к картам. Это позволяет мошенникам вывести все средства со счетов.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сказал, что социальная инженерия в России распространилась очень сильно, такого нет в других странах. Этот метод похищения денег постоянно масштабируется. Каждый месяц Сбербанк фиксирует все больше и больше случаев.

По словам экспертов, владельцы мобильных устройств постоянно сталкиваются с рисками. 27% обманутых людей стали жертвами мошенничества из-за потерянного телефона, у 11% гаджет украли. В 29% случаев граждане показывают низкую осведомленность и неосторожность.

Часто используется форма мошенничества с использованием телефонных вирусов. На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При переходе по указанному адресу на телефон скачивается вирус и происходит списание денежных средств с вашего счета.

Не следует звонить по номеру, с которого отправлено SMS — вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет автоматически снята крупная сумма.

Об этом и много другом говорится в опубликованном на официальном сайте МВД России по Ингушетии списке рекомендаций, которые помогут защитить свои средства от кибермошенников.

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Банковская карта — это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.

Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты, относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами. Также нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН-код на неё — в этом случае вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту — это всё равно что отдать свой кошелёк, не пересчитывая сумму в нём.

Немедленно блокируйте карту при ее утере, а набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.

В случае некорректной работы банкомата — если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается — откажитесь от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.

Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком — он обязан предоставить консультационные услуги по работе с картой.

В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

1. АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ — ВАШИ ПЕРВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Установите антивирусное программное обеспечение с самыми последними обновлениями антивирусной базы. Регулярно обновляйте антивирусные программы либо разрешайте автоматическое обновление при запросе программы.

2. ОБНОВЛЕНИЯ — ЭТО ПОЛЕЗНО И БЕЗОПАСНО

Отслеживайте появление новых версий операционных систем и своевременно устанавливайте обновления к ним, устраняющие обнаруженные ошибки.

Помните, что обновления операционных систем разрабатываются с учётом новых вирусов.

3. НАСТРОЙТЕ СВОЙ КОМПЬЮТЕР ПРОТИВ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

Настройте операционную систему на своём компьютере так, чтобы обеспечивались основные правила безопасности при работе в Сети.

4. ПРОВЕРЯЙТЕ НОВЫЕ ФАЙЛЫ

Никогда не устанавливайте и не сохраняйте без предварительной проверки антивирусной программой файлы, полученные из ненадежных источников: скачанные с неизвестных web-сайтов, присланные по электронной почте, полученные в телеконференциях. Подозрительные файлы лучше немедленно удалять.

5. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ

По возможности, не сохраняйте в системе пароли (для установки соединений с Интернетом, для электронной почты и др.) и периодически меняйте их.

При получении извещений о недоставке почтовых сообщений обращайте внимание на причину и, в случае автоматического оповещения о возможной отправке вируса, немедленно проверяйте компьютер антивирусной программой.

6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ — ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулярно выполняйте резервное копирование важной информации. Подготовьте и храните в доступном месте системный загрузочный диск. В случае подозрения на заражение компьютера вредоносной программой загрузите систему с диска и проверьте антивирусной программой.