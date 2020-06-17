Как отмечают в МВД России по Ингушетии, порядка 70% ВИЧ-инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков.

«Если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, то есть это люди детородного возраста, то наркомания — это угроза выживанию нации. В свете этих данных становится понятным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании часто безрезультатно. Любой реабилитационный центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться с наркоманией, но эта цель достигается не всеми. Поэтому профилактика наркомании становится важнейшим инструментом в предупреждении наркомании», — говорится в сообщении.

Далее в нашем материале о том, как правильно проводить профилактику наркомании в различных обществах

Семья

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как профилактика наркомании может быть осуществлена в семье? Важнейшим моментом по-прежнему остается пример родителей, в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика наркомании может уберечь их ребенка от наркомании.

Профилактика наркомании возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, в котором дети уже пробуют наркотики, — 14 лет. Значит, к этому возрасту подростки должны иметь четкую позицию отказа от наркотиков, и профилактика наркомании должна начинаться намного раньше.

Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос, почему вы не поговорили с родителями о том, что вам предлагают попробовать наркотики, — 100% ребят отвечали, что будет скандал, запретят гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос, с кем бы вы посоветовались относительно приема наркотиков, 99% назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей делает для них невозможным получить помощь в семье.

Соответственно, профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает ребенка не защищенным перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на нет. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что-то сделал неправильно, обычно его накажут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту ребенок уже сформировал для себя принцип общения с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ребенка от этого не решаются, и он идет с ними к друзьям. И благо если они хорошие, а если нет?

Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье. Тогда профилактика наркомании даст результат.

Школа

Профилактика наркомании в школе и других учебных заведениях должна быть обязательной. Профилактика наркомании должна осуществляться в доступной детям форме и вызывать отклик у подростков, формировать у них однозначную позицию отказа от наркотиков.

Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и запугивающей манере, вряд ли даст результат. Она должна быть систематической, а не разовой акцией, и носить массовый характер. Успешная профилактика наркомании может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.

Признаки употребления наркотиков

В региональном МВД опубликовали основные признаки употребления наркотиков. В ведомстве отмечают, что существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять наркотики.

«Если вы обнаружили их, следует насторожиться», — отмечают в силовом ведомстве.

Так, к признакам относятся следы от уколов, порезы, синяки, а также наличие у ребенка свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек и шприцев.

«Туда же входит наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических препаратов, тряпочки, пахнущие толуолом, жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для волос, бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами», — говорится в сообщении.

Необходимо наблюдать за поведением ребенка и выявлять физиологические признаки, такие как расширенные или суженные зрачки, нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя.

В МВД призывают родителей не паниковать при обнаружении тех или иных признаков.

«Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след от укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой», — говорится в сообщении, отмечая оказывать поддержку.

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» — вот основная мысль, которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать: что бы с ним ни произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления.

«Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерьми. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств», — отмечает пресс-служба.

Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Необязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании.

Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.