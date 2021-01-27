Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД, мероприятие было организовано общественным советом при МВД по Ингушетии совместно с руководителем регионального проекта «Дизлайк экстремизму» Мадиной Гандолоевой. Оно проводилось в целях формирования у несовершеннолетних негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, воспитания у них культуры безопасности, а также с целью формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к личным финансам и профилактики совершения мошенничеств.

В течение декабря 2020 года на территории республики прошли отборочные этапы конкурса, после чего в МВД по Республике Ингушетия для участия в финальном этапе поступило около 100 рисунков.

Творческое состязание проводилось в возрастной категории от 6 до 16 лет. При помощи цветных карандашей, красок и фантазии ребята нарисовали яркие рисунки, оказав тем самым содействие профилактике экстремизма и мошенничества в молодежной среде и в обществе в целом.

Поступившие работы были рассмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли председатель общественного совета при МВД по Республике Ингушетия Муса Гадиев, руководитель проекта «Дизлайк экстремизму» Мадина Гандалоева и координатор общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по Ингушетии Арсен Яндиев.

Рисунки детей оценивались по таким критериям, как точное отражение тематики конкурса, оригинальное выражение авторской идеи, цветовая гамма рисунка и качество исполнения.

При подведении итогов конкурса было решено отказаться от традиционного ранжирования призовых мест на первое, второе и третье. По результатам экспертной оценки были определены три победителя конкурса: Хава Евлоева (лицей, г. Магас), Лина Богатырева (лицей, г. Магас) и Хава Дзейтова (школа № 9, г. Назрань).

В день награждения победителей с приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковник внутренней службы Василий Васильевич Пономарев, который поблагодарил детей за старание и серьезное отношение к этой непростой и актуальной теме.

«Красочные рисунки несут огромный смысл и призыв ко всем гражданам в распространении информации о способах совершения мошенничеств и их видах. Подобные мероприятия — это маленький, но важный вклад в общее дело», — отметил заместитель министра.

В заключение мероприятия председатель общественного совета Муса Гадиев отметил, что такое креативное просвещение следует проводить среди учащихся как можно чаще, поскольку формирование ответственного отношения к личным финансам, воспитание толерантности и взаимоуважения у представителей молодого поколения — лучшая профилактика мошенничества и экстремизма.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории республики.