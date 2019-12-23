В рамках ведомственной акции «Лица Победы. Летопись подвига» сотрудники и военнослужащие территориального органа Росгвардии в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова провели мероприятие, посвященное памяти ветеранов ВОВ Григория Павлова и Вадима Юдина.

— Наш святой долг — чтить и сохранять память о героях того лихолетья, — рассказал «Ингушетии» директор музея Магомед Сагов. — Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей, которые потихоньку уходят от нас. Их подвиг навсегда останется в памяти нашего народа и истории человечества. Надписи на стенах Брестской крепости, последним защитником которой был наш земляк Уматгирей Барханоев, гласили: «Умираю, но не сдаюсь». Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны миллионы людей, сражаясь за Родину в решающих битвах под Москвой и в Сталинграде, на Курской дуге и на подступах к Малгобеку.

— Увековечение памяти погибших в Великой Отечественной войне — наша общая цель и задача, актуальность этой работы ежедневно возрастает, — говорит ответственный исполнитель пресс-службы республиканской Росгвардии Салима Сампиева. — Рассказы о войне никогда не оставляют людей равнодушными, всегда вызывают эмоции, слёзы. Наш долг — передать следующему поколению память о беспримерном подвиге наших предков, огромной ценой добившихся Великой Победы. С этой целью росгвардейцы и проводят по всей стране подобные военно-патриотические акции и, именно так мы пополняем электронную книгу воспоминаний фронтового поколения на официальном сайте Росгвардии РФ.

Напомним, что Герой Советского Союза, летчик-ас Григорий Родионович Павлов в годы войны сбил 17 вражеских самолетов. После окончания войны он продолжил службу в Советской Армии. Последняя должность — командующий ВВС Северо-Кавказского военного округа. В 1980 году в звании генерал-лейтенанта Павлов вышел в отставку. Он скончался в 1994 году.

О Вадиме Юдине в Ингушетии знают все. Он был штурманом 750-го авиаполка. Погиб в октябре 1942 года в ходе неравного воздушного боя в небе над Ингушетией. Жители селений Насыр-Корт и Гамурзиево видели падение самолета. На этом месте в тот же день со всеми воинскими почестями летчик был похоронен. Это место, рядом с федеральной трассой, до сих пор называют в Ингушетии «курганом Юдина».