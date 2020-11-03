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Под экоконтроль

В Москве завершился I Учредительный съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи»

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В Москве прошел I Учредительный съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи». Цель мероприятия — организовать движение общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию.

В рамках мероприятия было принято решение, что всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи» займется экологическим контролем и мониторингом реализации национального проекта «Экология», сообщил газете «Ингушетия» ингушский экоактивист, председатель центрального совета движения Адам Калиматов.

«Сейчас мы разрабатываем специальный обучающий курс для сторонников движения по экологическому контролю и мониторингу. Волонтеры-экологи будут проводить обучение совместно с экспертами Всероссийского общества охраны природы, которые имеют необходимый опыт и требуемые для мониторинга датчики оценки качества воды, воздуха, почвы», — сказал Калиматов.

По его словам, в рамках деятельности по общественному мониторингу за реализацией нацпроекта «Экология» участники движения планируют выступить с инициативой, провести эксперимент по внедрению государственно-частного партнерства (ГЧП) в этой сфере в пилотном регионе и оценить эффективность такой практики.

«Первоначально волонтеры планируют создать юридическую и образовательную программу для экологических инспекторов, чтобы избежать возможного злоупотребления полномочиями с их стороны», — добавил экоактивист.

Также программа съезда включала в себя презентацию успешных экологических кейсов, панельные дискуссии, стратегические сессии и мозговые штурмы. В панельной дискуссии приняли участие первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов и заместитель директора Федерального детского эколого-биологического центра при Министерстве Просвещения России Владимир Менников.

Спикеры пообщались с участниками в формате «вопрос-ответ». Отвечая на вопрос одного из участников Расулмухамедов отметил, что уже достигнута договоренность с инициатором проекта Адамом Калиматовым о совместной работе. Для того чтобы создать благоприятную экологическую обстановку в стране и условия для безопасного экоразвития, необходима не только плодотворная работа волонтеров, но и вклад каждого человека.

«Человек каждый день, каждый час должен что-то делать на благо страны, в которой живет, и на благо природы, в которой существует. Это и разумное отношение к деревьям, а также моменты, связанные с отходами, энергетикой и т. д. Это хорошо, когда мы выходим на субботники и собираем мусор, другое дело — не допустить загрязнения общественных мест. Для этого необходимо проводить воспитательную работу с населением. Защита природы — это не только убирать за другими, но и предупреждать природоохранное нарушение», — поделился своим мнением спикер.

Инициатор проекта Адам Калиматов заверил, что организаторы намерены поддержать любые региональные экопроекты, так как каждый из них уникален и уже адаптирован под регион.

«В августе 2020 года в Москве прошло учредительное собрание Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», основной целью которого является организация движения общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию. Движение организовано при финансовой помощи Росмолодежи, а также получило информационную и ресурсную поддержку председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, Общественной палаты РФ и других федеральных и региональных ведомств, а также некоммерческих организаций», — поделился информацией организатор съезда Адам Калиматов.

Представительница Екатеринбурга на съезде Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи» Полина Волкова рассказала о дальнейших планах.

«Я работаю в ОАО «РЖД» и ехала, в первую очередь, за информацией относительно эковолонтерства, ее и получила на этом съезде. В моем регионе эковолонтерство развито не в полной мере, и я планирую реализовать его в рамках своей работы на РЖД», — отметила Волкова.

На съезд прибыли представители более 50 регионов. В каждом из них был выбран координатор, 31 октября стартовало онлайн-обучение от самых крутых экспертов по экообучению.

Отметим, в течение нескольких месяцев участники будут получать знания экотренера и экологиста для развития своих проектов и команд.

Также в рамках первого съезда были избраны органы центрального совета, это пять региональных координаторов, которые будут заниматься вопросами развития движения и координировать его деятельность. В формате тайного голосования выбрали председателя Всероссийского движения, им стал Адам Калиматов.

По завершении съезда участники поддержали акцию посадки деревьев, которая была посвящена памяти Юрия Александровича Архипова — муниципального депутата Басманного района Москвы.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что всероссийское общественное движение «Волонтеры-экологи» создано при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и информационной поддержке Общественной палаты России, а также других федеральных и региональных ведомств и некоммерческих организаций. Одной из целей движения является общественный мониторинг за реализацией нацпроекта «Экология».

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