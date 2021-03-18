В Ингушетии приняли участие в прививочной кампании уже 12 227 человек. Почти половина из них — 6319 пациентов — получила второй компонент вакцины и является полностью привитой, сообщили 16 марта в пресс-службе правительства республики.

Несмотря на снижение числа новых заражений коронавирусной инфекцией, опасность еще не миновала. По состоянию на середину марта в России каждый день выявляют 9-10 тысяч заболевших. Несколько сотен россиян ежедневно умирают от коронавируса или его последствий. Лидеры по числу заражений — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В стране, в том числе и Ингушетии, по-прежнему действует ряд «антиковидных» мер, хотя и не таких строгих, как в первые месяцы пандемии.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%. «Спутник V» — векторная вакцина.

«Векторная вакцина — это вакцина, направленная на доставку. Например, на доставку нужного вам фрагмента белка, нуклеиновой кислоты, — рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. — Доставку же мы осуществляем с помощью своеобразного «контейнера». Контейнером служит аденовирус. Как это работает? Мы берем аденовирус — очень хорошо известный вирус, который с нами с самого рождения человечества, а возможно, еще с наших обезьяньих предков, и очень хорошо научился проникать в наши клетки. Потом из этого вируса удаляются все гены, ответственные за размножение. Вместо этих генов вставляется любой другой ген. В данном случае нас интересует ген Spike-белка коронавируса. Данная операция решает сразу две задачи. Во-первых, лишенный возможности размножаться вирус не несет угрозы организму. Во-вторых, добавленный в него материал позволяет организму выработать нужную реакцию — иммунитет».

Гинцбург отмечает, что сотрудники института Гамалеи абсолютно уверены в этой методике, потому что многократно испытывали ее раньше, «подсаживая» к аденовирусу фрагменты других заболеваний: Эболы, MERS и т. д.

Вакцина вводится в два этапа: с интервалом в 21 день человек получает так называемые «Компонент 1» и «Компонент 2». Гинцбург объясняет, что внутри компоненты идентичны: оба содержат ген Spike-белка коронавируса. Разница заключается в оболочке, том самом «контейнере доставки». В первом случае его роль исполняет аденовирус человека 26-го типа, во втором — аденовирус 5-го типа. Разные оболочки провоцируют у организма более многообразный и мощный иммунный ответ, а также приучают реагировать именно на белок коронавируса — единственное общее, что есть в их структуре. Фактически, организм побеждает коронавирус два раза в разных условиях.

Эффективность «Спутника V» — 91,6%, это подтверждено официальным международным исследованием. Гарантия того, что привитому не грозит тяжелая форма заболевания, — 100%. Сейчас первую и вторую вакцинацию делают с интервалом в 3 недели, но 16 марта директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что этот промежуток можно увеличить до двух месяцев. Иммунитет формируется через 3 недели после второй вакцинации и сохраняется как минимум 9 месяцев. В то же время опыт применения подобных вакцин говорит о том, что, скорее всего, иммунитет будет сохраняться до двух лет. Вакцина безопасна, не приводит к серьезным побочным эффектам и не вызывает сильных аллергических реакций.

Еще одно преимущество «Спутника» — то, что его допускается хранить при температуре +2...+8 градусов. Это означает, что препарат легко транспортировать и хранить в медицинском учреждении. Для сравнения: вакцину от американского производителя Pfizer (он заявляет о 95-процентной эффективности своего препарата) нужно хранить при температуре −70 градусов).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава региона, пока не могут получить вакцину несовершеннолетние: исследования, которые должны подтвердить безопасность и эффективность вакцин для людей моложе 18 лет, еще не завершены.

Что касается взрослых людей, то прививка имеет ряд противопоказаний. Их список примерно такой же, как для многих других прививок. Нельзя прививаться, если у вас повышена температура, вы перенесли ОРВИ в последние две недели или болеете прямо сейчас, а также если вы в предыдущие две недели контактировали с больным COVID-19. В течение месяца перед прививкой у вас не должно быть обострений хронических заболеваний. Также среди противопоказаний — инсульт, острый коронарный синдром (предынфарктное состояние), туберкулез, злокачественные заболевания крови, новообразования, гепатиты B и C, сифилис, ВИЧ. Тем, кто в следующие три месяца планирует зачать ребенка (и мужчинам, и женщинам), следует обсудить целесообразность вакцинации с врачом. Прививка не рекомендуется кормящим женщинам и беременным.

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней.

На днях, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян. По словам эксперта, Россия лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.