В ходе встречи были обсуждены достижения в сельском хозяйстве, несмотря на тяжелый эпидемиологический период в условиях пандемии вируса. Албаков рассказал корреспондентам о проектах по линии ФЦП: «Муслим продукт» и «Мясо-молочный комплекс «Сагопшинский». Кроме того, замминистра поведал об инвестиционных проектах, уже функционирующих в регионе, таких как «Сад-гигант Ингушетия», «Агрокомплекс «Сунжа», клубничное хозяйство «Кантышевский», рыбное хозяйство «Нестеровское». Рассказал он и о планируемом к реализации крупном инвестиционном проекте «Птицекомплекс «Южный» на площади 130 га, завершение которого намечается на конец 2021 года.

По словам замминистра, республика нуждается в зерносушилках — как шахтных, так и конвейерного типа. Также Албаков рассказал о готовности регионального Минсельхоза выйти на встречу интересному инвестиционному проекту.

Далее диалог состоялся в режиме «вопрос — ответ», журналистов интересовало всё, что касается выращиваемых культур, животноводства и овцеводства.

Крупные инвестиционные проекты АПК, а также крестьянско-фермерские хозяйства любого формата, представители малого и среднего бизнеса данной отрасли являются ключевыми предприятиями, на которые руководство республики делает ставку при продвижении стратегии развития региона, ввиду их огромного экономического потенциала.

На днях аграрии отмечали свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей экономики республики. В последние годы благодаря господдержке АПК стал активно развиваться. Труженики отрасли осваивают новые технологии и наращивают объемы производства, вносят большой вклад в повышение экономического потенциала Ингушетии», — подчеркнул в своём поздравительном адресе Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, журнал «Вестник. Северный Кавказ» об экономике, политике, социальной и культурной сферах, истории и традициях региона издается с 2010 года. Единственный в России журнал, подробно и компетентно рассказывающий обо всех сферах жизни одного из важнейших федеральных округов страны. Выходит до шести раз в год объемом до 400 страниц. Реализует самое большое среди печатных СМИ количество специальных проектов в сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры, межнациональных отношений. Является информационной площадкой Министерства РФ по делам Северного Кавказа, субъектов СКФО, министерств и ведомств округа.

Победитель конкурса ТПП РФ «Экономическое возрождение России» в номинации «Лучшее региональное СМИ», конкурса «Искра Юга» в номинациях «Лучшая аналитическая статья», «Лучшая статья о культуре и искусстве», «Лучший дизайн». Обладатель знака «Золотой фонд прессы» 2016 года.