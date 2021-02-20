Компания ООО «АРГО» занимается поставками геодезического и сельскохозяйственного оборудования для точного земледелия. Компания «Агро — Система» специализируется на агрономическом и техническом сопровождении процессов в сельском хозяйстве: растениеводства, овощеводства, плодоводства, в том числе органического овощеводства. Кроме этого компания предлагает услуги сопровождения животноводства (крс, мрс, птицеводство, и др) и технического расчета потребности в технике, эффективного использования сельхозоборудования.

Представители бизнес-подразделения KWS по сортам кукурузы и масличных культур провели расширенный семинар-презентацию по каталогу гибридов кукурузы и подсолнечника. Участникам встречи продемонстрировали более 35 видов кукурузы и подсолнечника — это сорта «Корифей», «Сильвинио», «Кромвел», «Киломерис», «Квс Акустика», «Амарок», и многие другие. Также специалисты компаний продемонстрировали технологии планирования агропроизводства и технологии автопилотирования для точного земледелия.

Напомним, KWS является семейным предприятием, осуществляющим свободную предпринимательскую деятельность более 160 лет. В 1856 г. в городе Кляйн-Ванцлебене на Магдебургской равнине фермер Маттиас Кристиан Раббетге заложил первый камень в фундамент компании, сферой деятельности которой, как и сегодня, являлось сельское хозяйство.

Компания ООО «Агросистема» осуществляет прямые поставки на российский рынок полного комплекса машин для сельского хозяйства от ведущих европейских производителей.

Машины для обработки почвы: вертикально-фрезерные культиваторы, горизонтально-фрезерные культиваторы, измельчители-мульчировщики, грядообразователи, гребнеобразователи, глубокорыхлители, культиваторы для сплошной обработки почвы, прикатывающие катки; для внесения удобрений: разбрасыватели минеральных и органических удобрений; для посева: пневматические сеялки точного высева для овощных культур, пневматические сеялки точного высева для пропашных культур, картофелесажалки, сажалки для чеснока; для высадки рассады: рассадопосадочные машины, пленкоукладчики, машины для посадки саженцев; для защиты растений: штанговые, вентиляторные и малообъемные опрыскиватели; для орошения: дождевальные машины катушечного (барабанного) типа, насосные станции; для уборки: ботвоудалители, лукокопатели, подборщики-погрузчики, картофелекопатели, картофелеуборочные комбайны, машины для уборки капусты и салата, транспортеры для уборки овощей.

В завершении встречи стороны обсудили механизмы взаимодействия по эффективному сотрудничеству.