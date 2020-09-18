Новые правила позволяют проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям. В Минобрнауки отмечают, что новая опция позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу программ, а специализацию проводить по итогам первого или второго курса.

«Единый конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ (например, в целом на факультет вуза), а затем провести их профилизацию (специализацию) после первого или второго курса обучения», — говорится в сообщении.

Кроме того, вузы могут предложить для абитуриентов выбрать предметы для испытания, а поступающий сможет предоставить результаты ЕГЭ по предмету по своему усмотрению. В министерстве полагают, что опция будет доступна для обучения в сфере информационных технологий. Образовательные учреждения будут сами устанавливать испытания для абитуриентов со средним специальным и высшим образованием, смогут установить максимальное число специальностей, по которым поступающий сможет участвовать в конкурсе, — не более десяти.

Ранее это было возможно только после отзыва первого заявления. В ведомстве отметили, что конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами не менее 5 раз в день.

Правила также обязывают вузы принимать документы от абитуриентов в электронной форме. Как отметили в ведомстве, это расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений подготовки.

В следующем учебном году вузы также смогут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования.

Минобрнауки также упростило процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. По данным ведомства, зачисление будет проводиться в 2 этапа: зачисление абитуриентов без вступительных испытаний (льготников, целевиков) и основной этап. Таким образом, Минобрнауки исключило разделение на первую и вторую «волны» поступления.