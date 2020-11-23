Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, в полуфинал вышли Хани Хамхоева (школа № 1, с. п. Кантышево), Хава и Фатима Экажевы (гимназия «Марем», г. Магас), Дана Албогачиева (РЦДО) и Накир Зангиев (школа № 3, г. Карабулак).

Заместитель министра образования и науки Асхаб Дудургов вручил учащимся грамоты ведомства и поблагодарил за активное участие в конкурсе. Также ребята получили памятные подарки от регионального координатора Российского движения школьников.

Напомним, что полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходил в Махачкале в две смены: с 12 октября по 15 октября и с 18 октября по 21 октября. Конкурс проводился по 9 направлениям и 6 этапам. Учащиеся республики подготовили проекты по следующим направлениям: «Делай добро», «Помни», «Расскажи о главном», «Твори» и «Будь здоров». Участники продемонстрировали свои таланты, навыки и знания. Данный конкурс позволил учащимся раскрыть свой потенциал, получить массу позитивных эмоций, найти новых друзей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — онлайн-конкурс для школьников. Пройдя тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию, участники попадают в крутое сообщество, получают доступ к современным программам и рекомендации «звездных» наставников — от ведущих специалистов разных сфер деятельности. Миссия конкурса — создание условий для развития способностей старшеклассников, включение школьников в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя.

Ученики 11-х классов, победившие в финале конкурса «Большая перемена — 2020», получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9-х и 10-х классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогли поехать в «Артек».

Старт нового сезона конкурса «Большая перемена» намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.