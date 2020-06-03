Заслуженная оценка
В Минэнерго РФ отметили высокую эффективность мероприятий «Россети Северный Кавказ» по снижению потерь в сетях
Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало официальные итоги работы по снижению потерь за 2019 год среди предприятий энергетического сектора страны.
Федеральным ведомством отмечена высокая эффективность мероприятий «Россети Северный Кавказ», направленных на снижение потерь в сетях. По итогам года энергокомпания показала динамику в этом направлении почти 5,9%.
Всего подобной оценки, помимо «Россети Северный Кавказ», удостоены порядка 40 электросетевых компаний по всей России. В их числе также несколько дочерних обществ холдинга «Россети».
Отметим, устойчивую эффективную работу по снижению потерь компания продолжает и в текущем году. Как сообщалось ранее, по итогам работы за 4 месяца «Россети Северный Кавказ» на 1,2% снизили потери в своих сетях в сравнении с показателями аналогичного периода предшествующего года.
В 2020 году энергокомпанией запланированы капитальные вложения на снижение потерь в объеме 2,6 млрд рублей. В 2019 году на проектирование мероприятий по снижению потерь было направлено 729 млн рублей.
В числе ключевых мероприятий, реализуемых в текущем году в рамках программы снижения потерь — приобретение специализированного автотранспорта для производственного персонала региональных подразделений по учету электроэнергии, обеспечивающего выполнение работ с приборами учета электроэнергии на энергообъектах. Отметим, спецтехника в подобных масштабах для электросетевого комплекса СКФО приобретается впервые за 8 лет.
Кроме того, во всех регионах запланирована реконструкция сетей — замена голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Также энергокомпания в субъектах электросетевой деятельности проведет работы по разукрупнению сети и замене перегруженных питающих центров, что позволит обеспечить растущие потребности потребителей СКФО в мощности.
«Работа по снижению потерь в сетях — одна из ключевых производственных задач «Россети Северный Кавказ». Несколько регионов СКФО исторически характеризовались как депрессивные с точки зрения необоснованно высокого уровня потерь. Сейчас, благодаря комплексу специальных мероприятий, нам удается демонстрировать позитивные результаты по снижению потерь в сетях и рассчитывать на то, что эта тенденция будет продолжена», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.