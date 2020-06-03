Федеральным ведомством отмечена высокая эффективность мероприятий «Россети Северный Кавказ», направленных на снижение потерь в сетях. По итогам года энергокомпания показала динамику в этом направлении почти 5,9%.

Всего подобной оценки, помимо «Россети Северный Кавказ», удостоены порядка 40 электросетевых компаний по всей России. В их числе также несколько дочерних обществ холдинга «Россети».

Отметим, устойчивую эффективную работу по снижению потерь компания продолжает и в текущем году. Как сообщалось ранее, по итогам работы за 4 месяца «Россети Северный Кавказ» на 1,2% снизили потери в своих сетях в сравнении с показателями аналогичного периода предшествующего года.

В 2020 году энергокомпанией запланированы капитальные вложения на снижение потерь в объеме 2,6 млрд рублей. В 2019 году на проектирование мероприятий по снижению потерь было направлено 729 млн рублей.

В числе ключевых мероприятий, реализуемых в текущем году в рамках программы снижения потерь — приобретение специализированного автотранспорта для производственного персонала региональных подразделений по учету электроэнергии, обеспечивающего выполнение работ с приборами учета электроэнергии на энергообъектах. Отметим, спецтехника в подобных масштабах для электросетевого комплекса СКФО приобретается впервые за 8 лет.

Кроме того, во всех регионах запланирована реконструкция сетей — замена голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Также энергокомпания в субъектах электросетевой деятельности проведет работы по разукрупнению сети и замене перегруженных питающих центров, что позволит обеспечить растущие потребности потребителей СКФО в мощности.

«Работа по снижению потерь в сетях — одна из ключевых производственных задач «Россети Северный Кавказ». Несколько регионов СКФО исторически характеризовались как депрессивные с точки зрения необоснованно высокого уровня потерь. Сейчас, благодаря комплексу специальных мероприятий, нам удается демонстрировать позитивные результаты по снижению потерь в сетях и рассчитывать на то, что эта тенденция будет продолжена», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.