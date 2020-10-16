Градоначальник Урусхан Евлоев собрал за праздничным столом тех, кто стоял у истоков присвоения Назрани статуса города. А этот статус, как известно, он получил после строительства и запуска на проектную мощность легендарного завода «Электроинструмент».

Время неумолимо в своем стремительном движении вперед и, конечно же, понятно, что многих из тех, кто был в числе первых, кто закладывал основу индустриализации «аграрного придатка» ЧИАССР (как называли Ингушетию), сегодня среди нас нет. Это грустное обстоятельство подчеркнул в своем выступлении старейший работник мэрии Назрани, отдавший немало лет работе на заводе, Хасан Местоев.

— Мне уже за 80, мой трудовой стаж насчитывает почти семь десятков лет, — сказал он, обращаясь к старым друзьям и коллегам. — Однако годы работы на заводе были самыми счастливыми в моей жизни. И не в последнюю очередь из-за того, что руководил предприятием Арсамак Мальсагов — человек, благодаря которому о Назрани узнал, в прямом смысле слова, весь мир. Увы, большинство наших коллег ушло в мир иной, не стало и завода, на котором работало почти две тысячи человек...

К слову, благодарственные слова в адрес патриарха ингушской промышленности, заслуженного машиностроителя России Арсамака Мальсагова (10 марта ему исполнилось 87 лет), который скромно отказался занимать кресло тамады, сыпались как из рога изобилия. И было ясно, что пожилые люди произносят их искренне, вырывая из глубины сердец, ведь они вспоминали самую прекрасную пору жизни — молодость.

Мэр города, коренной назрановец Урусхан Евлоев в своей речи признался, что давно хотел собрать «последних из могикан» с тем, чтобы добрая, благожелательная аура, исходящая от основателей завода и заложивших основу Назрани как города, передалась ныне живущим.

— Это предприятие значило очень многое практически для всех ингушских семей, вернувшихся из депортации, в его цехах прошли рабочую закалку мой отец и два брата, — сказал он. — И, конечно же, нашу родную Назрань, культурную столицу Ингушетии невозможно представить вне привязки к знаменитому заводу. Спасибо вам огромное, что пришли. В следующем, юбилейном для города году мы постараемся сделать день рождения города более масштабным. И надеюсь, вы будете главными участниками этих торжеств.

Светлыми воспоминаниями о былом с собравшимися поделилась бывший парторг завода Валентина Евлоева. Она предложила поставить памятник при жизни основателю завода Арсамаку Мальсагову.

Салман Муталиев, которому, несмотря на юный тогда возраст, в 1966 году доверили зачитать перед коллективом завода постановление правительства о присвоении Назрани статуса города, еще один директор завода Хаджи-МуратТамасханов, слесари-инструментальщики Ахмед Котиев и Умар Измайлов, начальник сборочного цеха Марем Костоева, начальник конструкторского бюро Макшарип Буражев, другие убеленные сединами работники завода — многие не могли скрыть горького сожаления и обиды из-за рукотворного развала родного предприятия в начале лихих 90-х прошлого века.

Естесственно, выступил и Арсамак Арсамакович Мальсагов.

— Люди работали без устали, днем и ночью, и в зной и стужу, — сказал он с благодарностью. — Было видно, что они истосковались по труду, испытывали «голод» доверия, которое им наконец-то оказали. И мы построили огромный завод, выпускавший четверть всех электроинструментов в стране, буквально за два года. Параллельно построили и многие другие периферийные и обслуживающие объекты, жилье для людей, коммуникации, которые до сих пор служат городу.

Я очень рад сегодня встретиться здесь с друзьями, которых давно не видел, благодарен судьбе, которая свела меня с вами. По большому счету, считаю себя счастливым человеком.