Пятничный намаз с соблюдением всех мер предосторожности и требований Минздрава и Роспотребнадзора провели и в центральной мечети Сунженского района под руководством имама населенного пункта, известного богослова Касыма Мейриева.

У входа в храм стояли волонтеры с дезинфицирующими средствами, которые выдавали всем прихожанам маски и влажные салфетки для протирания рук специальным раствором.

Первые ряды, почетные места по традиции отвели пожилым людям, которые не скрывали своей радости, что вновь могут собираться в доме Аллаха для исполнения обязательных предписаний Священного Корана.

Кроме того, в молельных помещениях на двух этажах были растянуты ленты для соблюдения молящимися дистанции в полтора метра, на стенах расклеены листовки с соответствующими требованиями и призывами к прихожанам. В связи с этими ограничениями площадь зала немного сократилась, и некоторые совершили пятничный намаз на устланных прямо во дворе коврах, благо погода позволяла.

В своей проповеди Мейриев отметил, что правоверные мусульмане республики с большой радостью и воодушевлением восприняли решение совета алимов об открытии джума мечетей на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

«Мы впервые практически за последние три месяца совершаем коллективную пятничную молитву в мечетях. На моей памяти в истории нашей республики не было такой сложной эпидемиологической обстановки, когда приходилось соблюдать жесткий режим самоизоляции и в качестве вынужденной меры приостанавливать коллективное богослужение. Нужно всем понимать, что это решение совета алимов ранее было принято на основании требований ислама и рекомендаций соответствующих ответственных служб, для того чтобы обезопасить людей от коронавируса. Все знают, что от раскалённого предмета можно получить тяжелый, термический ожог, поэтому нужно беречься. Так и в данном случае, если не соблюдать меры предосторожности, можно заразиться самому и заражать других, оплошностью и безответственностью эпидемию не остановить», — отметил имам Сунженского района.

Он напомнил, что любая болезнь, эпидемия, трудности на жизненном пути — это испытания от Всевышнего, которое нужно с достоинством, стойко преодолевать каждому, укрепляя веру, молясь за благополучие единоверцев и всего человечества.

«Любое коллегиальное и взвешенное решение совета алимов, требования служб обязательны к исполнению, этот порядок надо соблюдать, если мы хотим преодолеть все трудности, с которыми столкнулась республика. Пока это лишь первоначальные послабления, до полного снятия карантина соблюдайте, масочный режим, социальную дистанцию. Даст Бог, уже к следующему богослужению ситуация с распространением губительной инфекции значительно изменится в лучшую сторону. Будем молиться за это, а также просить Всевышнего здоровья для заболевших. Бог помогает просящему с искренним намерением, чистыми помыслами, осознавшему свои ошибки и раскаявшемуся», — добавил член совета алимов.

В конце марта ингушские богословы по итогам встречи с представителями медицинских учреждений приняли коллективное обращение, в котором призвали прихожан не приходить в мечети для совершения обязательных пятничных молитв (джума) из-за угрозы распространения коронавируса. Это касалось и других обязательных молитв, совершаемых в исламских храмах в другие дни. Кроме того, религиозные и общественные деятели призвали единоверцев, согласно принятому решению, отказаться от рукопожатий при приветствии по исламской традиции.

Как сообщали в ингушском муфтияте, в республике на карантин были закрыты все медресе, исламский университет и исламский институт. В мечетях не проводился таравих намаз, обычно совершаемый в исламских храмах с первой ночи поста священного месяца Рамадан, отменили и праздничный коллективный ид-намаз в честь Уразы-байрам.

6 июня исполняющий обязанности муфтия региона Магомед Хаштыров заявлял, что совет алимов Ингушетии решил возобновить ежедневные коллективные богослужения в мечетях с 12 июня в рамках ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса с конца марта.

При этом в исламских храмах до полной отмены карантина будут строго соблюдаться действующие санитарные предписания Роспотребнадзора — ношение медицинских масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции.

По состоянию на 12 июня, по результатам исследований, в регионе 2 тыс. 508 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Умерших за сутки нет, всего жертвами коронавируса стали 63 человека. Выздоровевших 1 тыс. 855 человек.