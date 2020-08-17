Во время летних каникул родители должны напоминать детям правила безопасного поведения, поскольку в школах каникулы продолжаются, у детей и подростков появляется больше свободного времени, и они чаще предоставлены сами себе.

В связи с этим начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Ингушетии Аслан Гадиев призвал родителей быть внимательнее к своим детям, интересоваться, чем они заняты и где проводят время, а также рассказал о правилах поведения во время летних каникул.

Безопасность на дороге

Каждый школьник должен не только знать, но и четко соблюдать правила дорожного движения. При этом старших детей нужно учить присматривать за младшими. Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к автомобильному движению и переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Кстати, не забывайте при перевозке ребенка в автомобиле использовать специальное кресло и ремни безопасности и усаживать малыша сзади с правой стороны.

Пожарная безопасность

Родители должны постоянно напоминать ребенку основные правила пожарной безопасности: не трогать спички и зажигалки, не оставлять включенными без присмотра электроприборы, не прикасаться к оголенным проводам, не засовывать какие-либо предметы в розетки.

Безопасность на улице

Во время каникул большую часть дня ребенок проводит, гуляя на свежем воздухе. Поэтому его нужно обязательно познакомить с правилами безопасного поведения на улице. Самое главное — не разговаривать с незнакомыми людьми и ни в коем случае не поддаваться на их уговоры пойти посмотреть на что-то или поехать покататься.

Кроме того, не гладить, не дразнить, а тем более не обижать беспризорных животных.

Гулять или играть ребенок должен только там, где разрешают ему родители. И ни под каким предлогом не ходить на пустыри, свалки, не лазать по заброшенным или недостроенным зданиям.

Безопасное поведение с незнакомыми предметами

Родители обязаны объяснить ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы, и какие опасности они несут. Не забудьте рассказать о том, что ни в коем случае нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними. Точно так же нельзя заглядывать в брошенные сумки или пакеты.

В случае, если ребенок увидел какой-то опасный или необычный предмет, он должен сообщить о нем взрослым.

Безопасность на воде

Если у ребенка есть возможность отдыхать возле реки или пруда, он обязательно должен знать главное правило поведения на воде — никогда не купаться без присмотра взрослых. Нужно говорить детям, что самостоятельно уходить на водоемы нельзя.

Безопасность в быту

Ребенок должен запомнить, что принимать любые лекарственные препараты без взрослых ему строго запрещено. Кроме того, оставаясь дома один, ребенок не должен иметь доступ к незнакомым ему электроприборам.

Родителям также нужно позаботиться, чтобы ножи, а кроме того, пилы, топоры и другие небезопасные предметы хранились в недоступных для ребенка местах.

Телефоны экстренных служб

Ребенку нужно обязательно рассказать, что в сложной ситуации он может позвонить не только родителям, но и в экстренные службы.

Список телефонов этих служб нужно положить дома на самом видном месте. Еще лучше, если ребенок выучит эти номера наизусть. Тем более, что с мобильного телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер — «112» — «Служба спасения».

«Не пожалейте времени для беседы со своим малышом, и вы избавите его от опасности, а себя от лишнего беспокойства. Берегите себя и своих детей», — призвал родителей Аслан Гадиев.