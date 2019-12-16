Духовно-нравственное воспитание — целенаправленный процесс привития детям моральных ценностей человечества и конкретного общества, и чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.

Как известно, школьный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, выводы и умозаключения, подражание взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, ребенок овладевает духовно-нравственными нормами жизни в человеческом обществе.

В связи с этим муниципальная экологическая комиссия Малгобекского района провела очередное мероприятие, направленное на экологическое просвещение молодежи.

В мероприятии, прошедшем в СОШ № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки, приняли участие заместитель председателя экологической комиссии района Алихан Богатырев, заместитель главы села Башир Костоев, руководитель коммунальной службы Малгобекского района Микаил Додов, местный имам Хусен Арчаков, председатель и член общественного совета Исуп Ваделов и Исропил Дзейтов, депутаты сельсовета Гилани Ваделов и Абу Дзейтов, родительский комитет и педагоги.

Выступая перед собравшимися, имам села Хусен Арчаков рассказал присутствующим о том, что ислам уделяет много внимания чистоте, требует от людей соблюдения порядка во всем.

«Гигиена является одним из основных методов предупреждения болезней и их распространения в обществе. Вот почему религия побуждает людей заботиться об окружающей среде. Однако некоторые граждане стараются избавиться от мусора самым недобросовестным образом: одни выбрасывают куда попало, оставляют у обочин дорог, другие — сливают канализационные стоки в русло реки Ачалучка, что крайне недопустимо. Каждый уважающий себя человек должен стараться не совершать таких поступков, которые могут вызвать отвращение окружающих. Посланник Аллаха (с. а. с.) призывает нас не взирать равнодушно на все эти негативные проявления, а самым решительным образом пресекать их. В своих многочисленных хадисах он призывает мусульман соблюдать чистоту: «Чистота есть половина веры», — сказал Арчаков.

Представитель экологической комиссии района Алихан Богатырев призвал жителей соблюдать чистоту на придомовых территориях, не захламлять бытовым мусором окраины села, не выбрасывать мусор на обочины дорог, вовремя скашивать сорную растительность возле своих домовладений.

Присутствовавшим было рекомендовано заключать договор с региональным оператором по вывозу коммунальных отходов. Также он сделал акцент на том, что жители близлежащих домов засоряют прибрежную часть реки Ачалучка. Это является нарушением природоохранного законодательства и влечет за собой административное наказание.

В завершение Алихан Богатырев напомнил, что при дальнейшем выявлении нарушений в отношении граждан будут применяться более жесткие меры административного воздействия.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день принято решение о лишении статуса регионального оператора ООО «Экосистема» в связи с многочисленными нарушениями в его деятельности. Вместе с тем, согласно соглашению, общество продолжит осуществлять деятельность в качестве регионального оператора до отбора нового регионального оператора.

Также важно отметить, что на данный момент ведётся работа по корректировке территориальной схемы обращения с ТКО с разбивкой региона на три зоны вместо одной. В последующем будет проведен конкурс по отбору сразу трёх региональных операторов. Данные действия позволят повысить качество оказания услуг по обращению с ТКО в республике, а также страховать риски возможного неисполнения тем или иным региональным оператором своих обязанностей.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».