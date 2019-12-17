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Активная гражданская позиция

В Малгобекском районе Ингушетии прошел масштабный конкурс «Мы будущие избиратели»

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«Мы будущие избиратели» — под таким названием прошел конкурс в Малгобекском районе Ингушетии на базе школы № 30. Мероприятие было организовано среди команд 10-11-х классов общеобразовательных школ района Избирательной комиссией республики совместно с территориальной избирательной комиссией Малгобекского района.

Данный конкурс был направлен на развитие правовой культуры и подготовку членов участковых комиссий в межвыборный период. В конкурсе приняли участие шесть команд из школ Малгобекского района.

Конкурсные задания содержали вопросы по основам избирательного права и избирательной системы. По итогам конкурса победу одержала команда СОШ № 12 сельского поселения Инарки, набравшая 47 баллов, второе место заняла команда СОШ № 26 сельского поселения Зязиков-Юрт (42 балла), третье место присудили команде СОШ № 7 сельского поселения Пседах (40 баллов). Победителям и призерам были вручены ценные подарки и дипломы.

Члены жюри поблагодарили ребят за участие в конкурсе и активную жизненную позицию и отметили, что проведение подобных мероприятий способствует формированию у молодежи позитивного отношения к выборам и избирательной системе в целом, повышению правовой грамотности и электоральной активности будущих избирателей.

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