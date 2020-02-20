«В рамках проекта мы проведем учебно-боевые и спортивные мероприятия, охватить планируется не менее 150 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В частности, будут проводиться военно-спортивные занятия в полевых условиях и в игровой форме с привлечением военнослужащих или воинов запаса. Помимо этого будем проводить лекции, беседы патриотического содержания и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в вооруженных конфликтах, а также походы по местам воинской славы.

Мероприятия будут проходить на базе центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке, что позволит избежать затраты на размещение и частично на питание воспитанников лагеря», — сказал Пошев.

По его словам, в ходе мероприятий особое внимание будет уделяться военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, основываясь на ключевых нравственных принципах ингушского народа — «Денал», «Яхь», «Эхь» и «Эздел.

«Военно-патриотический слёт способствует достижению одной из приоритетных государственных задач, так как он проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан России», по повышению уровня военно-патриотического воспитания населения, и направлен на обеспечение их готовности к защите Родины», — добавил автор проекта.

Напомним, что власти Ингушетии в текущем году намерены построить круглогодичный корпус на 200 детей для создания на его базе республиканского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На площади порядка 6 га уже есть спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание, в котором расположен пищеблок на 80 мест.

Курировать проект будет региональный комитет по делам молодежи. В центре дети школьного возраста смогут получить как теоретические, так и практические знания в сфере военной подготовки.