Богоугодное дело
В Малгобеке открыли образовательный центр по бесплатному изучению Священного Корана
В городе воинской славы Малгобеке открыли образовательный центр «Мухаммад» (Мир ему и благословение Аллаха) по бесплатному изучению Священного Корана. Данная инициатива реализована благотворительным фондом «Мир добра» при активной поддержке Союза благотворительных фондов республики, сообщила газете «Ингушетия» руководитель центра Зарема Ахциева.
На официальном открытии присутствовали начальник МУП «ПУЖКХ» Ахмед Додов, председатель молодежного совета республики Мовсар Умаров, председатель Ставропольского регионального представительства Ассоциации молодых парламентариев Ислам Ахциев, члены Союза благотворительных фондов республики, а также жители и гости города.
«На базе центра будет проходить бесплатное обучение детей чтению Священного Корана. Для комфорта и улучшения эффективности обучения центр разбит на разные аудитории, где отдельно будут обучаться мужские и женские группы. Реализацией образовательной программы будут заниматься квалифицированные педагоги, а по завершении обучения учащимся будут выдаваться сертификаты установленного образца», — сказала Зарема Ахциева.
По ее словам, цель образовательного центра не только научить детей правильно читать тексты Священного Писания, но и приобщить их к культуре религии Ислам, сформировать устойчивую систему морально-ценностного восприятия мира и своего места в нем.
«Идея создать данный центр возникла не случайно, так как от жителей города и окрестных сел исходил определенный запрос. В соответствии с чем мы решили открыть эту образовательную площадку для всех желающих изучать Священный Коран на бесплатной основе. Надеюсь, что данная инициатива найдет отклик в сердцах людей и через каноны нашей религии сделает мир вокруг нас чуть добрее», — добавила Зарема Ахциева.
Отметим, что центр расположен по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 18. Запись будет осуществляться по номеру телефона: 8 928 798-82-81.