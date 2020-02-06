На официальном открытии присутствовали начальник МУП «ПУЖКХ» Ахмед Додов, председатель молодежного совета республики Мовсар Умаров, председатель Ставропольского регионального представительства Ассоциации молодых парламентариев Ислам Ахциев, члены Союза благотворительных фондов республики, а также жители и гости города.

«На базе центра будет проходить бесплатное обучение детей чтению Священного Корана. Для комфорта и улучшения эффективности обучения центр разбит на разные аудитории, где отдельно будут обучаться мужские и женские группы. Реализацией образовательной программы будут заниматься квалифицированные педагоги, а по завершении обучения учащимся будут выдаваться сертификаты установленного образца», — сказала Зарема Ахциева.

По ее словам, цель образовательного центра не только научить детей правильно читать тексты Священного Писания, но и приобщить их к культуре религии Ислам, сформировать устойчивую систему морально-ценностного восприятия мира и своего места в нем.

«Идея создать данный центр возникла не случайно, так как от жителей города и окрестных сел исходил определенный запрос. В соответствии с чем мы решили открыть эту образовательную площадку для всех желающих изучать Священный Коран на бесплатной основе. Надеюсь, что данная инициатива найдет отклик в сердцах людей и через каноны нашей религии сделает мир вокруг нас чуть добрее», — добавила Зарема Ахциева.

Отметим, что центр расположен по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 18. Запись будет осуществляться по номеру телефона: 8 928 798-82-81.