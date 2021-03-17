Недостаточный доступ кислорода приводит к выделению большого количества угарного газа, который незамедлительно проникает в помещение через трещины, неплотно закрытую дверцу печи. Угарный газ ничем не пахнет, кроме того, он не раздражает дыхательные пути, соответственно, не вызывает кашель — в этом кроется его основная опасность.

В связи с этим в целях предотвращения гибели людей на пожарах и отравления угарным газом в Магасе с водителями автотранспорта провели акцию «Сохрани жизнь себе и своему ближнему». Участие в акции принимали сотрудники МЧС, полиции и представители Россоюзспаса.

Участники акции провели профилактические беседы с водителями и раздали памятки с рекомендациями о соблюдении требований пожарной безопасности. Рассказали о печальных случаях отравления людей угарным газом, призвали водителей быть бдительными и не оставлять без внимания отопительные приборы. Сообщили о частых причинах возникновения пожаров, среди которых неправильная эксплуатация газовых и электрических приборов.

«В отопительный период резко возрастает количество пожаров и случаи отравления людей угарным газом. Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, люди продолжают пренебрегать простыми правилами пожарной безопасности, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизни своих близких. Сегодня мы призвали горожан чаще проверять исправность электрических и газовых приборов, соблюдать правила их эксплуатации. Также рассказали, какие последствия может повлечь за собой оставленные без должного внимания газовые или электрические обогреватели в доме», — сказал сотрудник МЧС Яхья Темурзиев.

Сотрудники полиции в свою очередь рассказали о соблюдении правил дорожного движения, касающихся выбора скоростного режима, соблюдения дистанции и выезда на полосу встречного движения. Напомнили водителям пристегиваться ремнем безопасности, пристегивать всех пассажиров в автомобиле, в том числе и маленьких пассажиров, и пропускать пешеходов на пешеходных переходах, вежливо и уважительно относиться друг к другу.

Водители отметили, что проведение подобных мероприятий очень важно для них. Они отнеслись с пониманием к сегодняшнему мероприятию и пообещали следовать рекомендациям на памятках.