«В целом, считаю, что территориальная подсистема в текущем году с поставленными задачами справилась», — отметил в своём выступлении вице-премьер. С докладом по заявленной теме выступил начальник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Руслан Колоев.

В 2019 году проведено большое количество превентивных мероприятий. Силами РС ЧС муниципальных образований Назрановского и Сунженского районов, городов Карабулак и Сунжа проведена расчистка русел рек Сунжа, Асса, Армхи и Терек общей протяжённостью 10600 метров и подмостовых пространств, что позволило осуществить безаварийный пропуск паводковых вод. В целях подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса республики к осенне-зимнему периоду, органами местного самоуправления и МРСК проведены мероприятия по обрезке деревьев, примыкающих к линиям электропередач для бесперебойной подачи электроэнергии.

Министерством природных ресурсов и экологии республики проведены восстановительные работы на реке Назранке в Гамурзиевском и Альтиевском административных округах города Назрани и в сельском поселении Барсуки. Проведено 7 заседаний комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики, где были приняты действенные решения. Было осуществлено 11 выездных проверок состояния комплексной системы экстренного оповещения населения, в рамках которых проведено обучение диспетчеров Единой диспетчерской службы.

Совместно со специалистами администраций по ЧС, студентами пожарно-спасательного колледжа, добровольцами пожарной охраны спасателями были проведены подворные обходы населения. Межведомственной комиссией проведены проверки объектов ЖКХ, социально-значимых объектов на предмет их готовности к осенне-зимнему сезону. Обследован ряд домовладений на соблюдение пожарной безопасности. Проведены командно-штабные учения и тренировки, смотры готовности и другие мероприятия.

В текущем году на территории Ингушетии произошла одна чрезвычайная ситуация природного характера, связанная с гибелью посевов сельскохозяйственных культур. За прошедший период было зарегистрировано 313 пожаров, в жилом секторе 202 пожара. Количество спасённых людей составило 216 человек. К сожалению, на пожарах погибло 8 человек. Основной причиной возникновения пожаров оставался человеческий фактор. Несоблюдение пожарной безопасности привело к 6 взрывам газо-воздушной смеси, в которых пострадало 10 человек. Благодаря профессиональным действиям спасателей, врачей медицины катастроф, сотрудников ГИБДД в ДТП в 2019 году спасено 160 человек. Несколько раз была привлечена авиация МЧС России для транспортировки 10 граждан, пострадавших от взрыва газо-воздушной смеси.

В сельских поселениях Сурхахи и Алхасты от сильного порыва ветра были повалены деревья, частично повреждены кровли домов, линии электропередач, газоснабжение. Силами РС ЧС в кратчайшие сроки были устранены все неполадки, оказана помощь пострадавшим.

В будущем году намечено провести широкий спектр предупредительных и профилактических мероприятий.