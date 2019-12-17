Силовое ведомство Ингушетии повсеместно проводит различные мероприятия по предупреждению мошенничества, что, в принципе, приносит свои плоды, так как динамика в регионе сегодня положительная.

Несмотря на это, МВД Ингушетии проводит профилактические мероприятия, в ходе которых информирует население о новых методах обмана, которые мошенники придумают на замену старым.

Так, в эти дни автоинспекторы столичного отделения полиции провели акцию «Внимание! Мошенники!» для участников дорожного движения. Цель данного мероприятия — повышение бдительности граждан, предостережение от различных мошеннических действий.

Инспекторы подробно информировали граждан о различных способах и новых видах мошенничества, рекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах. Они акцентировали внимание местных жителей на том, что при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денежных средств следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Каждому участнику акции полицейские вручили информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких, а также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.