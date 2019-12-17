Профилактика — залог успехан
В Магасе полицейские провели акцию «Внимание! Мошенники!»
Под определение «мошенничество» попадают многие незаконные действия в самых различных сферах, в том числе и в сфере банковской деятельности, сотовой связи и современных информационных технологий. Несмотря на различия в технологии, все эти действия объединяет один общий признак — жертву в итоге обманывают на деньги.
Силовое ведомство Ингушетии повсеместно проводит различные мероприятия по предупреждению мошенничества, что, в принципе, приносит свои плоды, так как динамика в регионе сегодня положительная.
Несмотря на это, МВД Ингушетии проводит профилактические мероприятия, в ходе которых информирует население о новых методах обмана, которые мошенники придумают на замену старым.
Так, в эти дни автоинспекторы столичного отделения полиции провели акцию «Внимание! Мошенники!» для участников дорожного движения. Цель данного мероприятия — повышение бдительности граждан, предостережение от различных мошеннических действий.
Инспекторы подробно информировали граждан о различных способах и новых видах мошенничества, рекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах. Они акцентировали внимание местных жителей на том, что при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денежных средств следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Каждому участнику акции полицейские вручили информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких, а также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.