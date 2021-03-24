По сообщению пресс-службы Главы Ингушетии на официальном сайте, заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения — начальник отдела мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по республике Асламбек Ужахов рассказал заседателям, что в соответствии с прогнозом территориального Росгидромета и анализом многолетних наблюдений, паводкоопасный период в регионе обычно наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая — начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и повышения температурного режима в горах.

Для проведения противопаводковых мероприятий в регионе сформирована группа сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС РИ), в которую включены 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств.

В период с 24 февраля по 22 марта межведомственной рабочей группой проведена проверка подготовки сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС, также проведено обследование русел рек, каналов и ливневой канализации на территории республики на предмет готовности их к пропуску паводковых и дождевых вод.

В результате обследования выявлены недостатки. Меры по их устранению отражены в проекте плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Ингушетии в течение паводкоопасного периода 2021 года. В нем обозначены точечно все потенциально опасные места в населенных пунктах республики.

Представитель ведомства также отметил, что при подготовке к паводковым ситуациям комиссия исходит всегда из наихудшего сценария развития событий.

По итогам доклада Махмуд-Али Калиматов поручил правительству Ингушетии в лице зампреда Тимура Фаттахова вести контроль устранения нарушений в каждом муниципалитете.

«По конкретным территориям, которые уже обследованы МЧС по региону, главам муниципальных образований необходимо принять исчерпывающие меры, отработать все мероприятия», — рекомендовал он.

О работе, проводимой специалистами отдела водных ресурсов по республике совместно с представителями территориальных органов, доложил заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового водного управления Ильяс Султыгов.

По его информации, с 1 марта началась проверка готовности водных объектов и гидротехнических сооружений всех форм собственности и ведомственной принадлежности к пропуску половодья, а также поиск возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления.

В настоящее время комиссией проводятся обследования в Сунженском районе и Карабулаке на предмет выявления особо опасных участков русел рек, где могут образоваться заторы во время прохождения половодья. После завершения запланированных проверок комиссией составляются акты, в которых будут указаны паводкоопасные участки и меры, необходимые для устранения замечаний, с указанием ответственных исполнителей и сроков.

Одновременно с этим в республике в плановом, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева, режиме проходит подготовка к проведению противопожарных мероприятий. Ведомством в соответствии с установленными сроками утверждены планы тушения лесных пожаров на территории Сунженского и Назрановского лесничеств на весь период пожароопасного сезона 2021 года, а также разработан и утвержден план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров.

В целях информационного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ведомством заключены соглашения с Главным управлением МЧС России по Ингушетии, государственным природным заповедником «Эрзи» и коллегами из соседних республик, а также с администрациями муниципальных образований республики и лесопользователями (арендаторами).

Проведение совместных республиканских учений по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров, координации действий по маневрированию силами и средствами пожаротушения запланированы в марте текущего года в Сунженском районе.

Руководитель министерства также добавил, что в рамках национального проекта «Экология» в части сохранения лесов и возможности оснащения специализированных учреждений оборудованием в 2020 году закуплено 7 единиц лесопожарной техники. Наблюдение в лесах осуществляется работниками лесопожарных центров путем наземного патрулирования в соответствии с классом пожарной опасности по условиям погоды. Утверждено 11 маршрутов протяженностью 171 км.

В заключение совещания Глава региона отметил, что каждое должностное лицо, входящее в состав комиссии, должно понимать свою ответственность за вверенную территорию и зону деятельности и оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Природные явления непредсказуемы, но алгоритмы противодействия чрезвычайным ситуациям, тем не менее, должны быть четкими и проработанными. Паводковая ситуация находится в фокусе нашего внимания, чтобы не повторять ситуацию прошлого года, когда часть территорий Сунженского района, Карабулака пострадала от подтопления. То же самое касается и пожарной безопасности. На каждого из вас возложена персональная ответственность», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.