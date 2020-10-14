АПК

Выставка в «Агросалоне»

В крупнейшем сельскохозяйственном мероприятии принимал участие предприниматель из Ингушетии

0

Всю прошлую неделю в Москве проходила крупнейшая выставка сельхозтехники «Агросалон», организованная профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и Германии — ассоциациями «Росспецмаш» и VDMA Landtecknik. В ней приняли участие 233 производителя из 10 стран, в том числе Германии и Италии, для которых были организованы национальные павильоны. Российские и зарубежные компании представили на площадке свои новейшие разработки разных моделей техники: комбайнов, тракторов, сеялок, систем орошения, борон, плугов, культиваторов и т. д.

Одним из почётных участников выставки стал предприниматель из Ингушетии Мухмед Хамхоев, председатель регионального отделения «Партии дела». Ассоциацию «Росспецмаш», которая является соорганизатором выставки, возглавляет лидер партии, промышленник Константин Бабкин. В интервью нашему изданию Мухмед Хамхоев рассказал о том, удалось ли достичь каких-либо договорённостей по поставке сельхозтехники в республику, какие препятствия есть на пути развития её сельского хозяйства и каким образом можно их преодолеть.

— Мухмед Мустафаевич, расскажите о своих впечатлениях от выставки.

— На «Агросалоне» я в первый раз, но на своём примере уже могу сказать, что такие мероприятия необходимы. Я знаком со многими видами сельскохозяйственной техники, однако здесь были представлены образцы, о которых я раньше не слышал. В частности, я уже присмотрел для своего хозяйства сеялку «Ростсельмаша» — это удобный поставщик, потому что сервисные центры находятся неподалёку. Для развития аграрной сферы в Ингушетии это важно, поскольку на наших полях до сих пор катаются старые «Беларусы». Мы уже созвонились со ставропольским подразделением «Росагролизинга», чтобы через них наладить поставки в республику новой техники также от Петербургского и Брянского тракторных заводов. На словах нам пока дали добро.

— Ингушетия — регион сельскохозяйственный, однако ближайший отдел «Росагролизинга» находится в другом регионе. Это не кажется очень удобным.

— Конечно. Связаться с ними по телефону зачастую большая проблема, а до Ставрополя нам минимум ехать 350-400 км. Смешная ситуация: я пытался отсюда дозвониться со своего номера два часа и не смог, а с московского удалось с пары попыток. При этом без «Росагролизинга» большинство вопросов решить не получится — покупке напрямую мешает недоступность кредитов (в них банки отказывают, как мне «Россельхозбанк», например).

— Какова, на ваш взгляд, сейчас экономическая ситуация в республике?

— Примерно такая же, как в 90-е годы: осталась та же техника, те же постройки, то же обеспечение. Нашей республикой последние двадцать лет управляют офицеры — но они, к сожалению, не специализируются в экономическом управлении. Разумеется, ходят разговоры о том, что нужно помочь фермерам, нужно правильно оформить землю, нужно предоставить дополнительные субсидии и снизить ставки по кредитам... А тем временем многие фермеры разорились и просто держат землю: сами не обрабатывают, и другим в аренду или продажу не дают.

— Как пандемия повлияла на экономическую ситуацию в республике?

— Отрицательно, конечно. На сегодняшний день бюджет Ингушетии недополучил полтора-два миллиарда рублей налогов, насколько я знаю. И это результат, в том числе, в целом налоговой политики — многие предприниматели просто уходят в тень.

— Почему? С какими проблемами они столкнулись?

— С такими же, что и предприниматели по всей стране: я вхожу в Ассоциацию рынков России, базирующуюся в Казани, и понимаю, что трудности везде одинаковы. Особенно это проявилось после пандемии, когда сразу после официального её окончания к предпринимателям пришла налоговая. Передышка оказалась временной — с нас тут же стали требовать уплату налогов. А с каких средств мы должны это делать, если не работали практически полгода и не получали никакой прибыли? Вот многие и закрыли свои магазины и ушли «за угол» — в палатки на трассу, чтобы торговать неофициально.

У меня есть знакомый предприниматель, которому приходилось платить семь с половиной тысяч за аренду 30 квадратных метров площади, тридцать две тысячи в Пенсионный фонд и пятнадцать тысяч за патент. Во времена пандемии обязанности по этим выплатам с него никто не снял, а доходы упали практически до нуля. Вот он и ушёл «в тень». У нас сейчас прямо как в 90-х торговцы вдоль дороги стоят.

Совершенно отдельная проблема — цена земли. В Ингушетии она намного выше, чем у соседей: налог составляет 1,5% от кадастровой стоимости против 0,5-0,7%. Вот и посудите сами, у кого производителю будет выгоднее завод строить.

— А есть ли производитель, который готов строить этот завод?

— Конечно, есть. Лично я знаю человека, который занимался изготовлением различных изделий из рыбьей кожи. Единственный такой производитель в нашей стране, насколько я знаю. Он из этой кожи делает дамские сумки, обувь, отделку для мебели высокого качества в своём небольшом цеху. Но когда он решил расширить производство и построить цех промышленного масштаба, то тут же возникли сложности. Потому что наша экономическая политика, к сожалению, не позволяет полноценно развиваться производству, о чём мы в «Партии дела» постоянно говорим.

Для того, чтобы это изменить, нужно упростить систему налогообложения, снизить цены на энергоносители: у нас они стоят дороже, чем в соседних регионах. Уменьшить проценты на кредиты — в некоторых банках они подскакивают до 17-19%. Предприниматель, о котором я говорил ранее, предлагал наладить поставки рыбы из Астрахани, Находки, причём по его технологии могла использоваться не только кожа, но и мясо вплоть до костей — их бы перерабатывали на консервы. Практически безотходное производство! В результате, насколько я знаю, он уехал в Португалию — налаживать производство в чужой стране. А ведь мог бы развиваться в нашей и приносить пользу республике.

Мы можем привлекать инвесторов, причём если нет возможности отдавать региональные земли под строительство, то можно договориться об аренде частных. Например, производственник договаривается об аренде земли у гражданина, республиканское правительство предоставляет ему льготу по налогообложению. Он строит цех, создаёт рабочие места, начинает производить продукцию, увеличивая тем самым налоговую базу. Таким образом и люди получают доход в виде зарплаты, и предприниматель — в виде прибыли, и государство — в виде налогов. И с такой сильной экономикой, сельским хозяйством, производством никакая пандемия нам не будет страшна.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству для студентов
Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном
Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо
В Ингушетии поисковики нашли нож воина Красной армии Георгия Лорха
Сунженский район занимает лидирующую позицию в Ингушетии по состоянию платёжной дисциплины населения
Россельхозцентр по Ингушетии подвел итоги работы по апробации и регистрации посевов в текущем году
Минобрнауки Ингушетии объявило прием документов на получение стипендии Главы республики
Минспорта Ингушетии намерено развивать тесную взаимосвязь с детской футбольной школой Магомеда Оздоева
Новым главным тренером сборной Ингушетии по тяжелой атлетике стал Адам Гайтов
Прокачайте русский язык в «Ростелеком. Лицей» с главным редактором творческого альманаха Artifex
Егерям Ингушетии вручили ключи от новых внедорожников

Главное

Яндекс.Метрика

 