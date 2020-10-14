Одним из почётных участников выставки стал предприниматель из Ингушетии Мухмед Хамхоев, председатель регионального отделения «Партии дела». Ассоциацию «Росспецмаш», которая является соорганизатором выставки, возглавляет лидер партии, промышленник Константин Бабкин. В интервью нашему изданию Мухмед Хамхоев рассказал о том, удалось ли достичь каких-либо договорённостей по поставке сельхозтехники в республику, какие препятствия есть на пути развития её сельского хозяйства и каким образом можно их преодолеть.

— Мухмед Мустафаевич, расскажите о своих впечатлениях от выставки.

— На «Агросалоне» я в первый раз, но на своём примере уже могу сказать, что такие мероприятия необходимы. Я знаком со многими видами сельскохозяйственной техники, однако здесь были представлены образцы, о которых я раньше не слышал. В частности, я уже присмотрел для своего хозяйства сеялку «Ростсельмаша» — это удобный поставщик, потому что сервисные центры находятся неподалёку. Для развития аграрной сферы в Ингушетии это важно, поскольку на наших полях до сих пор катаются старые «Беларусы». Мы уже созвонились со ставропольским подразделением «Росагролизинга», чтобы через них наладить поставки в республику новой техники также от Петербургского и Брянского тракторных заводов. На словах нам пока дали добро.

— Ингушетия — регион сельскохозяйственный, однако ближайший отдел «Росагролизинга» находится в другом регионе. Это не кажется очень удобным.

— Конечно. Связаться с ними по телефону зачастую большая проблема, а до Ставрополя нам минимум ехать 350-400 км. Смешная ситуация: я пытался отсюда дозвониться со своего номера два часа и не смог, а с московского удалось с пары попыток. При этом без «Росагролизинга» большинство вопросов решить не получится — покупке напрямую мешает недоступность кредитов (в них банки отказывают, как мне «Россельхозбанк», например).

— Какова, на ваш взгляд, сейчас экономическая ситуация в республике?

— Примерно такая же, как в 90-е годы: осталась та же техника, те же постройки, то же обеспечение. Нашей республикой последние двадцать лет управляют офицеры — но они, к сожалению, не специализируются в экономическом управлении. Разумеется, ходят разговоры о том, что нужно помочь фермерам, нужно правильно оформить землю, нужно предоставить дополнительные субсидии и снизить ставки по кредитам... А тем временем многие фермеры разорились и просто держат землю: сами не обрабатывают, и другим в аренду или продажу не дают.

— Как пандемия повлияла на экономическую ситуацию в республике?

— Отрицательно, конечно. На сегодняшний день бюджет Ингушетии недополучил полтора-два миллиарда рублей налогов, насколько я знаю. И это результат, в том числе, в целом налоговой политики — многие предприниматели просто уходят в тень.

— Почему? С какими проблемами они столкнулись?

— С такими же, что и предприниматели по всей стране: я вхожу в Ассоциацию рынков России, базирующуюся в Казани, и понимаю, что трудности везде одинаковы. Особенно это проявилось после пандемии, когда сразу после официального её окончания к предпринимателям пришла налоговая. Передышка оказалась временной — с нас тут же стали требовать уплату налогов. А с каких средств мы должны это делать, если не работали практически полгода и не получали никакой прибыли? Вот многие и закрыли свои магазины и ушли «за угол» — в палатки на трассу, чтобы торговать неофициально.

У меня есть знакомый предприниматель, которому приходилось платить семь с половиной тысяч за аренду 30 квадратных метров площади, тридцать две тысячи в Пенсионный фонд и пятнадцать тысяч за патент. Во времена пандемии обязанности по этим выплатам с него никто не снял, а доходы упали практически до нуля. Вот он и ушёл «в тень». У нас сейчас прямо как в 90-х торговцы вдоль дороги стоят.

Совершенно отдельная проблема — цена земли. В Ингушетии она намного выше, чем у соседей: налог составляет 1,5% от кадастровой стоимости против 0,5-0,7%. Вот и посудите сами, у кого производителю будет выгоднее завод строить.

— А есть ли производитель, который готов строить этот завод?

— Конечно, есть. Лично я знаю человека, который занимался изготовлением различных изделий из рыбьей кожи. Единственный такой производитель в нашей стране, насколько я знаю. Он из этой кожи делает дамские сумки, обувь, отделку для мебели высокого качества в своём небольшом цеху. Но когда он решил расширить производство и построить цех промышленного масштаба, то тут же возникли сложности. Потому что наша экономическая политика, к сожалению, не позволяет полноценно развиваться производству, о чём мы в «Партии дела» постоянно говорим.

Для того, чтобы это изменить, нужно упростить систему налогообложения, снизить цены на энергоносители: у нас они стоят дороже, чем в соседних регионах. Уменьшить проценты на кредиты — в некоторых банках они подскакивают до 17-19%. Предприниматель, о котором я говорил ранее, предлагал наладить поставки рыбы из Астрахани, Находки, причём по его технологии могла использоваться не только кожа, но и мясо вплоть до костей — их бы перерабатывали на консервы. Практически безотходное производство! В результате, насколько я знаю, он уехал в Португалию — налаживать производство в чужой стране. А ведь мог бы развиваться в нашей и приносить пользу республике.

Мы можем привлекать инвесторов, причём если нет возможности отдавать региональные земли под строительство, то можно договориться об аренде частных. Например, производственник договаривается об аренде земли у гражданина, республиканское правительство предоставляет ему льготу по налогообложению. Он строит цех, создаёт рабочие места, начинает производить продукцию, увеличивая тем самым налоговую базу. Таким образом и люди получают доход в виде зарплаты, и предприниматель — в виде прибыли, и государство — в виде налогов. И с такой сильной экономикой, сельским хозяйством, производством никакая пандемия нам не будет страшна.