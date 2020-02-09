Ныне гимназию возглавляет опытный и талантливый педагог, человек, влюбленный в свою профессию Лилия Бокова. За последние годы образовательное учреждение достигло больших успехов в деле воспитания достойного подрастающего поколения республики.

«Одаренные дети», «Дополнительное образование», «Гражданское воспитание», «Информатизация гимназии», «Школьная инфраструктура» — это далеко не все проекты, которые реализуются там, в рамках учебной программы.

Гимназия Карабулака открыла свои двери для учащихся в сентябре 1999 года. Тогда она располагалась в здании, где ныне базируется школа № 3. В гимназии обучается более 1 тыс. учащихся с 1 по 11 класс. Коллектив учителей — это более 80 высококвалифицированных педагогов.

Как сказал нашей газете директор заведения Лилия Бокова: «Главная задача гимназии — воспитывать высокообразованную, творческую личность, способную самостоятельно принимать решения в любых ситуациях и нести за них ответственность, формировать чувство гражданского долга и патриотизма».

В 2006 г. гимназия в числе первых в республике встала обладателем президентского гранта, став победителем конкурса ПНПО школ России, внедряющих инновационные образовательные программы.

В 2008 году гимназисты получили в подарок новое, просторное здание на 740 посадочных мест. Здесь созданы все условия для интеллектуального и творческого развития детей, их самовыражения и самореализации.

В 2011-2012 учебном году в гимназии начал функционировать специализированный нефтяной класс, который курируется представительством Роснефти.

Результаты образовательной деятельности гимназии — это высокий уровень подготовки детей. Учащиеся гимназии — постоянные победители городских олимпиад, победители и призеры республиканских предметных олимпиад, призеры научно-практических конференций различного уровня, постоянные победители и призеры городских интеллектуальных и спортивных соревнований, участники всех городских и республиканских акций.

Ежегодно 95-100% выпускников гимназии становятся студентами самых престижных вузов страны и мира. Учителя с гордостью вспоминают многих из них. А выпускники, став студентами, не забывают тех, кто дал им путевку в жизнь, своих наставников и учителей. Получив профессии, закончив обучение в вузах, повзрослевшие «дети» гимназии стали первоклассными специалистами. Они трудятся на обширных просторах нашей родины, в различных городах и регионах страны. Теперь ими может гордиться республика.

Где бы они не находились они не забывают про важные события для своей «альма-матер». Хочется привести в завершение этой публикации выдержку из приветственного письма Миланы Бузуртановой, ныне студентки одного из Пражских вузов, отправленное ею в адрес гимназии в связи с юбилеем родной школы.

«Это письмо я пишу с чувством благодарности к особенному месту в моей жизни. Моя дорогая школа. Место, где я научилась познавать мир, расширять горизонты своих знаний, место в котором меня окружали заботливые учителя. Только спустя годы человек начинает оценивать, что дало ему время, проведенное в стенах школы, университета. Что дали ему люди, которые его окружали. Моя гимназия дала мне самое ценное для начала взрослой жизни: любовь к знаниям, терпеливое отношение и уважение к другим людям, умение ценить свой и чужой труд, умение любить мир вокруг себя и желание сделать что-то важное в этом мире. Я пришла туда семилетним ребенком, который даже не подозревал, сколько всего нового, важного и интересного его ожидает впереди. Я помню свое первое сентября, было очень волнительно идти в первый класс, немного страшно перед неизведанным. Я благодарна своему первому учителю Цечоевой Тамаре Умаровне, она помогла мне поверить в себя и справиться с боязнью неуспеха. Именно тогда я поняла, что смогу получить хорошие знания, что смогу успешно учиться. Каждый год, проведенный в школе, каждый урок научил меня чему-то новому. Все это было очень важно, чтобы расти духовно. Я благодарна всем своим учителям за их огромный труд, их терпение, поддержку и веру в нас, в подрастающее поколение. Вы дали нам больше, чем просто хорошие знания, и мы ваш труд никогда не забудем.

С уважением, Бузуртанова Милана»