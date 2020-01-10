Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, 9 и 10 января на 10 площадках уже установили в общей сложности 20 новых мусорных баков по следующим адресам расположения многоквартирных домов: ул. Джабагиева 35, 40, Рабочая, 37, Осканова, 34, 136, 22, Балкоева, 34, Нефтяная, 11. Предполагается, что под мучные изделия будут выделены отдельные баки.

«Настоятельно просим бережно относиться к городскому имуществу. Как можно увидеть на одной из фотографий, в один из пластиковых баков складированы кирпичи, что привело к его разрушению», — призвал представитель мэрии.

Кроме того, в мэрии рассказали и о правилах утилизации строительного мусора.

Как сообщили в администрации, строительный мусор нельзя выбрасывать в обычный уличный контейнер, такие действия запрещены статьей 8.1. КоАП России.

Все отходы, которые образуются в ходе ремонтно-строительных работ, называются строительным мусором и подлежат только специализированному вывозу и утилизации. Запрещено его выбрасывать в баки, предназначенные для обычного бытового мусора. Это нарушение правил благоустройства территорий, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от семи тысяч до десяти тысяч рублей.

Обычные мусорные контейнеры предназначены для сбора бытовых отходов, которые образуются в результате нашей повседневной жизни. Это пищевые отходы, макулатура, стекло, одежда, обувь, дерево, пластик. Строго запрещено выбрасывать строительные отходы: битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, железобетона и другие отходы ремонта и реконструкции. Нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Весь этот мусор относится к категории крупногабаритного.

Ранее власти Карабулака раскритиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городе.

Как отмечал исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир Осканов на своей странице в соцсети «Инстаграм», переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов в Карабулаке свидетельствуют о нарушении компанией «Экосистема» взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов,

«В интернете появились фотоснимки мусорных баков, переполненных бытовыми отходами. Данная контейнерная площадка расположена на улице Осканова возле одного из многоквартирных домов. Налицо грубое нарушение компанией «Экосистема» взятых на себя обязательств», — пишет Осканов.

По его словам, на протяжении двух последних месяцев муниципальные власти активизировали усилия по улучшению санитарного состояния города. Есть зримые позитивные изменения в этом направлении, которые необходимо закрепить.

«Однако, как мы видим, в общественном восприятии указанные результаты нивелируются провалами работы со стороны, уполномоченной на вывоз твердых коммунальных отходов организации. Именно из-за того, что региональный оператор ООО «Экосистема» не обслуживает частный сектор, жителям приходится ставить мусорные пакеты на центральных улицах города, что не соответствует ни санитарным нормам, ни городскому порядку», — пояснял руководитель муниципалитета.

Осканов заявил, что неоднократно проводил совещания с представителями «Экосистемы». Судя по тому, что пользователи социальных сетей жалуются на несвоевременный вывоз мусора, руководство мэрии вынуждено принять дополнительные меры для наведения порядка в городе. Подобные случаи нарушений станут поводом для разбирательства с представителями регионального оператора по обращению с отходами, анализа их работы на территории муниципального образования.