На встречу с учащимися первых классов пришли сотрудники мэрии Карабулака, Госавтоинспекции, поисково-спасательного отряда. Гости рассказали об основных правилах безопасного поведения на дорогах, главное из них — запрет выхода на проезжую часть дороги без убеждения в личной безопасности.

«В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую погоду по ним мчат автомобили, автобусы, несутся мотоциклы, катят велосипедисты, идут пешеходы.

Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У многих сбылись мечты. Машин становятся всё больше и больше. Но автомобиль наградил человека не только удобствами — он может стать причиной несчастий. Растёт поток машин, на улицах становится небезопасно.

Но опасность подстерегает только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести себя на улице, не соблюдает дисциплины. А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто вежлив и внимателен, улица совсем не страшна. Правила движения — законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять каждый.

Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас являются водителями велосипедов — всё это делает нас участниками дорожного движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. Поэтому мы сегодня закрепим наши знания в целях профилактики детского дорожного травматизма, именно в начале учебного года», — обратились гости к школьникам.

Также малышам объяснили, что означают определённые предупреждающие дорожные знаки, с какой стороны надо обходить остановившийся перед ними общественный транспорт. Детей убедили в том, что нельзя перебегать проезжую часть перед близко движущимся автомобилем, находиться на переднем сиденье машины.

Школьники активно отвечали на вопросы, показав неплохую осведомлённость в том, как следуют себя вести пешеходам, чтобы уберечься об опасности. Это свидетельствует о том, что в учебном заведении ведётся соответствующая разъяснительная работа. В завершение мероприятия первоклашкам вручили памятки и светоотражающие браслеты.

Главная цель таких уроков — это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе.

Самое главное для родителей — это жизнь их детей. В современном мире проблемы безопасности движения приобрели первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства. Важность обучения детей школьного возраста основам дорожной грамотности не вызывает сомнений. Детям в школе необходимо давать информацию о данных правилах и рассказывать о большой опасности их несоблюдения, ведь от этого может зависеть их жизнь.