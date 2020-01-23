Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры, участники обсудили результаты работы по исполнению задач, ранее поставленных на заседаниях рабочей группы, актуальные вопросы обеспечения правильного учета преступлений и лиц, их совершивших, обеспечения достоверности данных федерального статистического наблюдения, выработаны общие подходы для устранения имеющихся недостатков.

«Как было отмечено, в рамках реализации ранее запланированных межведомственной рабочей группой мероприятий приняты определенные меры по устранению задолженности по учетным документам, совместно проведены выездные проверки в регистрационно-учетных подразделениях, имеются положительные результаты, улучшилось качество обмена информацией с информационным центром», — сказал собеседник издания.

По его словам, на заседании отметили необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению своевременного учета сведений о преступлениях, лицах, их совершивших, движении уголовных дел и результатах расследования.

При этом собеседник сообщил, что актуальной остается тема своевременного устранения нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, выявленных органами прокуратуры.

По итогам заседания решено организовать совместные семинарские занятия, подготовить предложения по вопросу проведения совместного межведомственного совещания, продолжить работу по повышению ответственности должностных лиц, являющихся субъектами регистрации и учета.