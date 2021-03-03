Безопасность

Мошенники применяют новые технологии

В ингушском отделении Банка России рассказали, как снизить риски возможных финансовых потерь

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«Отмечу, что эта цифра в 1,7 раза ниже, чем в 2019 году. При этом почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете. В какой-то степени этому способствовала общая ситуация в стране и в мире, когда практически все финансовые операции перешли в онлайн. Мошенники быстро подстроились под сложившиеся обстоятельства и начали их использовать в своих целях, применяя новые технологии и методы психологического воздействия.

Нередко привлекают к своим махинациям известных блогеров, распространяя рекламу через них. Иногда используется схема, при которой пользователю предлагается ссылка и по ней может пройти только один конкретный человек. Ссылка ведет на отдельный закрытый портал, который сложно определить, но по которому мошенники успешно вытягивают деньги у своих жертв. К сожалению, многие граждане не умеют отличить нелегальную форекс-деятельность от легальной. По мнению экспертов Банка России, виноват в этом недостаточно высокий уровень финансовой грамотности населения», — прокомментировал ситуацию своей пресс-службе управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Одной из своих главных задач Банк России считает очищение финансового рынка от нелегальных организаций, что в свою очередь позволит защитить интересы потребителей и снизить риски их возможных финансовых потерь. Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности нелегалов и их сайтов мегарегулятор передает в правоохранительные органы.

«Если в интернете вы увидели явные нарушения в деятельности финансовых организаций, агрессивную рекламу или обещание завышенного дохода, который противоречит логике и действующим ставкам, любым удобным для вас способом обращайтесь в Банк России», — подчеркнул Магомед-Бек Ужахов.

Мегарегулятор призывает всех граждан быть бдительными при инвестировании своих средств. Прежде чем передать свои деньги финансовой организации, обязательно необходимо проверить ее законность. Для этого надо найти компанию в реестрах. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. И это гарантирует вам, что за работой организации следит регулятор. Но некоторые предприниматели привлекают деньги инвесторов с помощью краудфандинга, выпускают свои ценные бумаги и продают их не через биржу. В таком случае им не требуется разрешение Банка России на поиск инвесторов. Тогда отсутствие в реестрах регулятора еще не значит, что перед гражданами мошенники.

«Но ваши риски потерять сбережения, если вы вложитесь в проект, возрастают многократно — ведь Банк России не контролирует работу таких организаций. Изучите документы», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия.

Мегарегулятор призывает не принимать решения сразу, взять время на изучение условий договора и информации о компании. В первую очередь следует сверить полное название и реквизиты организации — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Надо повышать свой уровень финграмотности с помощью материалов портала «Финансовая культура» и не поддаваться на уговоры мошенников.

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