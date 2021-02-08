Память

Не допуская возрождение нацизма

В Ингушском музее краеведения открылась выставка «Без срока давности»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня состоялось открытие историко — документальной выставки «Без срока давности», приуроченной к Международному дню памяти жертв нацизма в рамках одноименного Всероссийского проекта, реализуемого, по поручению Президента России Владимира Путина.

Уникальная выставка архивных документов рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях.

Выставка включает в себя несколько тематических блоков: карательные операции и масс уничтожение мирного населения; условия жизни в оккупации и уничтожение голодом; преступления против детей; принудительные работы и угон населения в Германию; уничтожение граждан, находящихся в лечебных учреждениях. Всего на выставке представлено более 60 архивных документов и фотоматериалов.

Всероссийский проект «Без срока давности» посвящён увековечению памяти мирных жителей, погибших на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Основная задача — противостоять методичной, продуманной псевдоисторической пропаганде, проводимой в отношении России, заставляющей нынешнюю молодёжь и некоторых граждан нашей страны сомневаться в чудовищности нацизма и, как следствие — в определяющей роли советского народа в Великой Победе

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