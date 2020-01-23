Согласно приказу директора федерального ведомства А. М. Малько, повсеместно во всех филиалах Россельхозцентра будет организована компьютеризация с обеспечением доступа в интернет. Обновлено или установлено программное обеспечение персональных компьютеров для выполнения госзадания в области защиты растений и семеноводства, а также по другим направлениям. А ответственные сотрудники РСЦ пройдут обучение для работы в новых программах.

В филиале Россельхозцентра по республике прошел семинар по обучению специалистов филиала и районных отделов навыкам работы в программах «Цифровой фитомониторинг» и «Агросемэксперт». С обширными возможностями нового программного продукта специалистов регионального РСЦ ознакомил их разработчик Андрей Пашонин (г. Казань).

Он рассказал специалистам о том, что цифровой фитомониторинг позволит в on-line режиме оценить фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур, узнать о видовом составе вредных объектов, а также динамике их развития и распространения на конкретной территории. А информационная система «АгроСемЭксперт», которая представляет собой открытую базу данных, в свою очередь, позволит оперативно решать проблемы закупки и продажи семян, при этом иметь «сквозную» информацию о поставщике и качестве партии, а также возможность получения оперативной аналитики по качеству всех культур для региональных министерств сельского хозяйства.

Программа позволяет анализировать данные, значительно облегчает сбор и обработку информации о семенах. В системе имеется быстрый поиск сортов растений, включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», который позволяет узнать год включения и регион допуска интересующего сорта. Программа «Агросемэксперт» оптимизирована для пользования со смартфонов и планшетов.

Стоит отметить, что актуальность внедрения цифровых технологий в деятельность Россельхозцентра связана с развитием общей цифровизации в стране. Программное обеспечение позволит оперативно наладить контакты между Россельхозцентром и заинтересованными лицами и в целом способствует популяризации деятельности учреждения. Оно позволит специалистам филиалов облегчить задачу по сведению информации, получаемой в рамках выполнения государственного задания в области защиты растений и семеноводства.

Минсельхоз России отмечает поступательное развитие и стабильные темпы цифрового преобразования агропромышленного комплекса страны. По результатам исследования, проведенного ведомством в 85 субъектах Российской Федерации, 20% из них демонстрируют высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК, в 29% регионах фиксируется средний показатель. Среди лидеров по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве — Алтайский и Краснодарский края, Курская, Липецкая и Самарская области, Башкортостан и Татарстан.