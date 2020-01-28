«Предложение о кандидатуре председателя правительства вносится в Народное собрание главой республики не позднее 14 дней после вступления на должность или после отставки правительства либо в течение недели со дня отклонения Народным Собранием ранее представленной кандидатуры», — сказано в релизе.

Отмечается, что законодатели рассматривают представленную кандидатуру на должность премьера и утверждают ее путем тайного голосования на заседании.

Касаясь отставки правительства, ингушские депутаты во время заседания совета парламента, отметили, что, несмотря на все сложности, кабинету министров во главе с Константином Суриковом удалось наметить перспективы развития республики. Новому составу необходимо будет сохранить успехи и постоянно наращивать эти возможности.

«Перед нами стоят амбициозные задачи, руководство нацелено на масштабную, комплексную работу без погони за политическими эффектами, ответственно и честно на долгосрочную перспективу», — заявили народные избранники.

Тридцать девятое заседание Совета Народного Собрания в Магасе прошло под председательством вице-спикера Асхаба Сукиева.

В нем приняли участие руководители комитетов и фракций парламента, представители Администрации Главы и Правительства республики, прокуратуры.

Парламентарии рассмотрели ряд законопроектов и законодательных инициатив.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков представил проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 регионального закона «О формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия».

Депутат пояснил, что общие правовые и организационные принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, гарантии его осуществления, включая правовые основы формирования органов местного самоуправления и определения сроков их полномочий, закреплены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

В соответствии с названным Федеральным законом порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ, а срок полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления не может быть менее двух и более пяти лет.

При этом, как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении от 1 июля 2015 года № 18-П, нормативный и реальный срок полномочий выборных органов государственной власти и органов местного самоуправления может не совпадать, в том числе в случае досрочного прекращения их полномочий по основаниям, указанным в законе.

Данная норма республиканского закона нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, так как в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета, ранее избранного на эту должность сроком на 4 года. Срок полномочий вновь избранного главы будет меньше указанного срока, вследствие чего граждане, претендующие на должность главы муниципального образования, ставятся в неравное положение.

Таким образом, принятие законопроекта будет способствовать устранению существующей на сегодняшний день правовой неопределенности в части 2 статьи 3 закона «О формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия».

Далее в повестку очередного заседания НС был включен законопроект «О градостроительной деятельности в Республике Ингушетия».

Председатель комитета по экономической политике Ислам Гадиев проинформировал членов заседания, что проект закона разработан во исполнение предписания Минэкономразвития России об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности в части территориального планирования по результатам плановой документарной проверки и в целях приведения закона региона «О градостроительной деятельности в Республике Ингушетия» в соответствие с частью 1 статьи 16 Градостроительного кодекса РФ.

Зампредседателя комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями Жансурат Аушева представила проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ингушетия в сфере опеки и попечительства». Депутат сообщила, что законопроект разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях приведения нормативных правовых актов региона в соответствие с законодательством РФ. «Практика показывает, что недобросовестные граждане часто пользуются несовершенством законодательства, схемы мошенничества обширны. Страдают от этого в первую очередь дети-сироты, которые и так уже ущемлены своей бедой — отсутствием родителей. Необходимо чтобы в законодательстве четко были прописаны функции и полномочия органов опеки и попечительства в части постоянной заботы о детях-сиротах и оставшихся без попечения, включая размер пособия в период дошкольного и школьного возраста и обеспечения жильем», — отметил Сукиев.

Также депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив Президента РФ, ФС РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ.

Накануне Калиматов распустил республиканское правительство, которое с сентября минувшего года возглавлял Константин Суриков. И. о. главы кабинета министров своим указом он назначил первого вице-премьера Сластенина.

Новый руководитель кабинета министров на совещании в Магасе назвал оживление экономики путем запуска построенных предприятий, выполнения национальных проектов, повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии главными задачами правительства на ближайшее время.